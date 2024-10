Antonia Elena erinnert an schweren Weg zur Schwangerschaft

Die deutsche Influencerin Antonia Elena ist seit März dieses Jahres glückliche Mama. Doch dahin zu kommen, war alles andere als leicht für die Influencerin. Sie musste Fehlgeburten verkraften und eine aufwendige künstliche Befruchtung überstehen. Obendrein hatte sie keinen Partner, auf den sie sich verlassen konnte. Auf ihrem Instagram-Profil erinnert sie sich nun an die herausfordernde Zeit zurück. "Der Weg war hart, aber jede Höhe und Tiefe wert, weil du alles bist, was ich mir immer aus tiefstem Herzen gewünscht habe – Mama zu sein", schreibt Antonia. In dem dazugehörigen Clip zeigt die Blondine ihre Kinderwunschreise samt süßem Ende: Söhnchen Noah, der auf dem Boden krabbelt.

In dem Video sind auch die Anfänge ihrer Schwangerschaft zu sehen und die Nachricht, dass es bei dem ersten Zyklus nicht geklappt hat. Als Antonia dann endlich mit Noah schwanger war, weinte sie vor Freude. Doch noch während der Schwangerschaft trennte sie sich von ihrem damaligen Partner Christian Wolf: "Alles verlief anders als geplant, denn ich wusste, ich werde alleinerziehend sein. Meine Schwester begleitete mich bei der Geburt." Dennoch ist Toni nun überglücklich: "Ich kann mein Glück, welches ich durch Noah empfinde, manchmal gar nicht in Worte fassen."

Bis vor wenigen Monaten war die Social-Media-Bekanntheit noch in einer neuen Beziehung, doch auch diese ging zu Ende. Nun ist Toni wieder Single. "Da ist etwas passiert, was mich sehr enttäuscht hat und deswegen können Noah und ich uns keine Zukunft mit diesem Mann vorstellen, und dabei will ich es auch einfach belassen", erklärte sie damals in ihrer Story.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Sohn Noah

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Sohn Noah im April 2024

