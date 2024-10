Bradley Cooper überrascht mit Zach-Galifianakis-Look

Bradley Cooper (49) wurde jetzt in New York City gesichtet, als er gemütlich durch die Straßen schlenderte. Der Schauspieler und Regisseur hielt sich an diesem Tag eher bedeckt, trug ein lässiges Outfit bestehend aus einem karierten Flanellhemd, Cargo-Hosen und einer Baseballkappe. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, trägt er einen auffälligen Vollbart und erinnerte etwas an seinen "Hangover"-Kollegen Zach Galifianakis (55), der in der Kult-Komödie den ungehobelten Alan spielte. Zuvor hatte Bradley den Tag mit seiner siebenjährigen Tochter Lea (7) verbracht, die aus seiner früheren Beziehung mit Irina Shayk (38) stammt.

Bradley war zuvor frisch aus dem Mittelmeerurlaub mit seiner aktuellen Freundin, dem Model Gigi Hadid (29), nach New York zurückgekehrt. Auch seine Tochter war auf der Reise dabei und wurde beim Ausprobieren eines Bananenboots vor der Küste Südfrankreichs gesichtet. Während Bradley es in New York ruhig anging, sorgte Irina auf Instagram für Furore. Mit beeindruckenden Fotos und Videos von der Mailänder Modewoche zeigte sie ihre durchtrainierte Figur in unterschiedlichen Outfits.

Bradley und Irina galten lange als eines der glamourösesten Paare Hollywoods. Ihre Beziehung hielt allerdings nur von 2015 bis 2019, doch zum Wohle ihrer Tochter pflegen sie eine enge Freundschaft und koordinieren ihre Termine so, dass sie sich die elterlichen Pflichten teilen können. "Er ist der beste Vater, den Lea und ich uns wünschen könnten", schwärmte Irina in einem Interview mit Elle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper im Mai 2024

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS Filmplakat "Hangover"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige