Superpapa: Bradley Cooper kümmert sich rührend um seine Lea

Bradley Cooper (49) demonstriert seine fürsorgliche Seite. Fotos zeigen den Schauspieler, wie er Hand in Hand mit seiner Tochter Lea de Seine (7) durch die Straßen von New York City schlendert. Der Hollywoodstar hat seinen Sprössling wohl gerade von der Schule abgeholt – Leas rosafarbenen Rucksack schultert er lässig. Als sich dann ihre Schnürsenkel lösen, kniet er sich prompt am Straßenrand hin und bindet ihr die Schuhe neu. Dieser Service von ihrem liebevollen Papa scheint Lea gut zu gefallen: Die 7-Jährige strahlt Bradley begeistert an.

Bradley und seine Tochter scheinen unzertrennlich. Immer wieder sieht man die zwei gemeinsam auf Achse, egal ob unterwegs in der Stadt oder auf dem roten Teppich. Im Sommer feierten sie eine ganz besondere Premiere: Die beiden verreisten gemeinsam mit Bradleys neuer Freundin Gigi Hadid (29) und zeigten sich erstmals zu dritt. Das Reiseziel des Trios war Italien – dort urlaubten sie auf einer Luxus-Jacht und hatten Spaß im Meer.

Lea ist Bradleys Tochter aus seiner Beziehung zu Model Irina Shayk (38). Die zwei dateten sich von 2015 bis 2019. Mittlerweile scheinen beide jedoch über die Trennung hinweg zu sein: Während Irina fröhlich datet und ihr Singleleben genießt, meint es der Schauspieler wohl wirklich ernst mit Gigi. "Bradley hat bereits entschieden, dass er Gigi heiraten wird", ist sich eine Quelle laut der Daily Mail sicher.

Action Press Bradley Cooper und Lea de Seine Shayk Cooper

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

