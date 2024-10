Es steht fest: Sie gewinnt die "Promi Big Brother"-Wildcard

In wenigen Tagen geht Promi Big Brother in eine neue Runde. Genau wie im vergangenen Jahr wird auch in dieser Staffel wieder eine Wildcard die Chance haben, sich mit den anderen Kandidaten den Aufgaben des großen Bruders zu stellen. Und nun ist auch bekannt, wer sich über den Einzug freuen darf. "Sarah Wagner gewinnt die Wildcard und darf diese Staffel in den #PromiBB-Container einziehen. Herzlichen Glückwunsch, Sarah! Wir freuen uns auf dich!", verkündet das offizielle Instagram-Profil der Show.

Sarah konnte sich gegen sieben andere Content Creator durchsetzen. Unter anderem hofften die TikToker Garry Secret (20), Flying Bengel alias Bernd Schötteler, YouTuberin Luisa Crash, die ehemaligen Temptation Island-Kandidatinnen Melissa Heitmann (28), Sarah Liebich und Laura Peuker und der ehemalige Big Brother-Kandidat Christian Kugathasan auf den Gewinn der Wildcard.

Über Sarahs Sieg scheinen sich die meisten Fans zu freuen. Unter anderem kommentiert Paulina Ljubas (27), die im vergangenen Jahr in den Container einzog: "Herzlichen Glückwunsch, Sarah! Ich glaube, du weißt aber noch nicht, worauf du dich da eingelassen hast." Auch der Wildcard-Gewinner der vorherigen Staffel, Marco Strecker (22), freut sich für die TikTokerin: "Herzlichen Glückwunsch! Ich erinnere mich noch an letztes Jahr bei meiner Wildcard. Wird eine super Zeit!"

Instagram / laberrhababer.official Sarah Wagner, "Promi Big Brother"-Wildcard

SAT.1 / Willi Weber Marco Strecker, Content Creator

