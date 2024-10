Lewis Hamilton leidet seit seiner Jugend unter Depressionen

Lewis Hamilton (39) hat offenbart, dass er seit seiner Jugend unter Depressionen leidet. Der Formel-1-Weltmeister erzählte, dass er bereits im Alter von 13 Jahren erste Anzeichen bemerkte und sich damals "allein und ohne jemanden zum Reden" fühlte. Im Gespräch mit Sunday Times, erklärte Lewis, dass viele Dinge zu seinen frühen psychischen Problemen beigetragen haben. "Ich denke, es war der Druck der Rennen und der Kampf in der Schule. Das Mobbing." Obwohl er Therapien in Anspruch genommen hat, fand er diese "nicht wirklich hilfreich" und würde "heute gerne jemanden finden", der ihm wirklich bei der Bewältigung seiner Depressionen helfen kann. In der Zwischenzeit suche er andere Wege, um mit seinen Emotionen umzugehen, wie zum Beispiel Schweige-Retreats und das Lesen von Büchern wie "Die fünf Sprachen der Liebe" von Gary Chapman.

Mit 39 Jahren fühlt sich Lewis heute besser gerüstet, um mit seinen Gefühlen umzugehen. "Was mich früher wütend gemacht hätte, macht mich heute nicht mehr wütend. Ich habe mich sehr weiterentwickelt", erklärte er stolz. Neben seinen persönlichen Herausforderungen denkt der Rennfahrer laut People Magazine auch über seine Zukunft nach. Auf die Frage nach der Gründung einer Familie sagte Lewis, dass er "eines Tages" gerne Kinder haben würde, aber im Moment sei noch nicht der richtige Zeitpunkt. "Es wird eine Zeit und einen Ort dafür geben und ich kann es kaum erwarten", verriet er in dem Interview.

Bis dahin konzentriere er sich aber auf sein persönliches Wachstum und auf seine Karriere: So gab Lewis erst im Februar bekannt, dass er Mercedes-AMG PETRONAS F1 nach elf Jahren verlassen wird, um 2025 mit einem "Mehrjahresvertrag" zur Scuderia Ferrari zu wechseln. "Es war eine Achterbahn der Gefühle, von dem Moment an, als ich den Vertrag unterschrieben habe – es meinem Chef zu sagen, das war fürchterlich", gestand er gegenüber Sunday Times. Damals hatte er niemandem von dem Vertragsabschluss erzählt – auch nicht seinen Eltern. Stattdessen verließ er sich bei dieser wichtigen Entscheidung ausschließlich auf sein Bauchgefühl.

Getty Images Lewis Hamilton im November 2024

Getty Images Lewis Hamilton, Rennfahrer

