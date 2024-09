Großer Wunsch: Lewis Hamilton freut sich auf die Vater-Rolle

Der Formel-1-Champion Lewis Hamilton sprach kürzlich darüber, dass er sich darauf freut, eines Tages Vater zu werden. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Sunday Times sagte der 39-Jährige, er könne es kaum erwarten, diesen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Momentan sei er jedoch noch nicht bereit dafür. "Eines Tages. Mit Kind könnte ich nicht das leisten, was ich heute leiste, auf diesem hohen Niveau", erklärte er. Damit bezog sich Lewis auf die Herausforderungen, die das Elternsein mit sich bringt.

Lewis, der derzeit Single ist, genieße es dennoch, Zeit mit seinen Nichten und Neffen zu verbringen. "Ich bin echt gut mit den Kids. Bei ihnen kann ich das Kind sein, das ich bin", berichtete er weiter. Zudem erwähnte Lewis, dass einer seiner besten Freunde gerade Vater geworden sei, was ihm gezeigt habe, wie turbulent das Leben mit Kindern sein könne. "Ich sehe, wie hektisch es ist", sagte er und fügte hinzu, dass es einen richtigen Zeitpunkt für alles gebe: "Es wird eine Zeit und einen Ort dafür geben, und ich kann es kaum erwarten".

Lewis selbst ist in einer Familie der Mittelklasse als Kind geschiedener Eltern aufgewachsen. Im Interview erinnerte er sich an die finanziellen Schwierigkeiten in seiner Kindheit. "Ich erinnere mich daran, kein Geld zu haben", berichtete er und betonte, wie sehr ihn die Strapazen seiner Eltern motiviert hätten. Mit acht Jahren bekam er sein erstes Go-Kart, mit zehn gewann er bereits sein erstes Rennen. Im Alter von 13 Jahren wurde Lewis in das Nachwuchsprogramm von McLaren aufgenommen, wobei sein Vater als sein Manager seine Finanzen überwachte.

Getty Images Lewis Hamilton beim Pole Position Award im Juli 2023

Getty Images Lewis Hamilton und seine damalige Freundin Nicole Scherzinger, 2014

