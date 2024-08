Lily Collins bemerkte Funken zwischen Ashley und Paul sofort

Ashley Park (33) enthüllt, dass sie in ihrer Beziehung zu ihrem Emily in Paris-Kollegen Paul Forman (30) zuerst zögerlich war! Die Schauspielerin und ihr Co-Star sind bereits seit mehr als zwei Jahren ein Paar, machten ihre Liebe jedoch erst Anfang des Jahres öffentlich. Im Interview mit Cosmopolitan verrät Ashley nun, dass sie zunächst keine Beziehung mit ihm eingehen wollte: "Er ist eine Augenweide. Also dachte ich mir auch: 'Oh mein Gott, auf keinen Fall. Darüber bin ich hinweg. Ich würde mich nie in jemanden verlieben, der so tadellos aussieht.' Wir waren also nur Freunde." Doch ihre Freundin und Schauspielkollegin Lily Collins (35) bemerkte schnell, dass Ashley Interesse an Paul hat. "Lily bemerkte die Chemie. Sie fragte: 'Ashley, was ist da los?' Und ich antwortete: 'Nichts. Ich habe dir gesagt, dass ich mich nicht mit Schauspielern treffe'", erinnert sich Ashley.

Doch alles änderte sich, als Paul die 33-Jährige auf eine Ehrenamtsreise nach Polen einlud. "Es war erstaunlich, ihn dabei zu beobachten, wie er mit diesen Kindern Schach spielte, die kein Zuhause hatten und wie er sich ihnen gegenüber wie eine Vaterfigur verhielt, weil ihre Väter im Krieg waren", erzählt Ashley. Nach dieser Reise musste die Musikerin schließlich zugeben: "Lily, Leute, wir sind so verliebt." Heute könnte Ashley mit Paul an ihrer Seite wohl kaum glücklicher sein. "Einer der Gründe, warum ich mit ihm befreundet sein wollte und mich schließlich in ihn verliebt habe, ist, dass er als Kollege und Freund so großzügig und freundlich ist", schwärmt sie im Interview.

Doch Paul ist nicht die einzige enge Bezugsperson für Ashley am Set von "Emily in Paris". Auch ihre Freundschaft zu Lily bezeichnet sie im Interview als großes Glück. "Lily und ich kamen genau zur richtigen Zeit in das Leben der jeweils anderen", betont Ashley. Auch nach einem septischen Schock brauchte sie dringend Unterstützung – Lily war sofort zur Stelle. "Die Dreharbeiten waren körperlich so anstrengend, wie ich es vorher noch nie erlebt hatte", gestand sie rückblickend in einem früheren Gespräch mit Harper's Bazaar.

Getty Images Paul Forman und Ashley Park in Paris, 2023

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

