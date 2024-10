Romeo Beckham gibt Laufsteg-Debüt bei Paris Fashion Week

Jetzt ist es offiziell: Romeo Beckham (22) tritt in die Fußstapfen seiner Mutter. Bei der Paris Fashion Week gab der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) sein Debüt auf dem Laufsteg. Auf aktuellen Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist der junge Brite während einer Show der weltbekannten Luxusmarke Balenciaga zu sehen. Sein Show-Look bestand aus einer tief sitzenden Retro-Jeans und einem gestreiften Poloshirt, kombiniert mit klobigen Sneakers und einer Sonnenbrille im Stil einer Augenbinde.

Der 22-Jährige hat jetzt wohl endgültig seiner Fußballkarriere den Rücken gekehrt und konzentriert sich nun ganz auf seine Zukunft in der Modebranche. Bereits vergangenen Monat berichtete The Sun, dass Romeo ein neues Vertragsangebot von Brentford FC abgelehnt habe. Stattdessen habe er sich entschieden, einen Vertrag bei der Pariser Modelagentur Safe Management zu unterschreiben. "Er hat seine Zeit bei Brentford genossen, aber er muss sich jetzt auf seine Leidenschaft konzentrieren", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin. Doch ganz neu ist die Modewelt für ihn nicht: Schon in jungen Jahren schnupperte Romeo Fashion-Luft, als er an einer Burberry-Kampagne mitwirken durfte. Außerdem ist er schon lange bekannt für seine Modeaffinität, die er regelmäßig durch stilsichere Outfits bei Events und öffentlichen Auftritten unter Beweis stellt.

Was wohl Papa David dazu sagt, dass sich sein Sprössling gegen eine Karriere als Profisportler entschieden hat? Egal, ob Romeo Fußballer oder Model sein will – der 49-Jährige und auch die Sängerin sind mächtig stolz. Sowohl auf ihn als auch auf Brooklyn (25), Cruz (19) und Harper (13). "Wir sind stolz auf die Kinder, sie sind so großartige, freundliche, süße, bescheidene, lustige, fleißige junge Erwachsene", schwärmte das ehemalige Spice Girls-Mitglied im Interview mit Vogue Australia.

ActionPress Romeo Beckham bei der Paris Fashion Week 2024

Instagram / victoriabeckham David, Romeo und Victoria Beckham im September 2021

