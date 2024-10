So hat Lady Gagas Verlobter Michael ihr Leben verändert

Lady Gaga (38) ist schwer verliebt – in ihren Verlobten Michael Polansky. Im Gespräch mit People verriet die "Poker Face"-Interpretin nun, wie sich der Mann an ihrer Seite in ihr Leben einbringt und welche Bedeutung das für sie hat. "Ich liebe meinen Verlobten einfach so sehr", kam sie ins Schwärmen und fügte hinzu: "Er ist mein bester Freund. Er ist mein Partner, und ich habe das Gefühl, wenn man mit seinem besten Freund zusammen ist, verändert sich alles." Michael sei auch derjenige gewesen, der sie davon überzeugt habe, mit ihrem aktuellen Musikalbum "Harlequin" etwas zu wagen.

"Wir waren beide so aufgeregt", gestand die "A Star is Born"-Darstellerin, als sie über ihre neue Musik sprach und fuhr fort: "Wir waren angeheizt und bereit, loszulegen." Tatsächlich handelt es sich bei dem Album, das im Zusammenhang mit ihrem neuen Film Joker: Folie à Deux steht, um etwas völlig Neues für die Künstlerin. Mit Ausnahme von zwei Songs besteht das Studioalbum ausschließlich aus Covern. Eine Idee ihres Verlobten, der als Co-Autor an den Aufnahmen mitwirkte. "Michael ist die Person, die mir sagte, ich solle eine neue Pop-Platte machen", bestätigte das die 38-Jährige.

Nicht nur beruflich, auch privat scheint das Paar große Pläne zu haben. "Sie würden beide gerne eine Familie gründen", plauderte eine Quelle gegenüber People aus. Um ein Mitglied hat sich ihre kleine Familie bereits erweitert: Im August dieses Jahres zog eine französische Bulldogge im Hause Gaga-Polansky ein. Nach ihrer Verlobung, die die beiden Turteltauben mehrere Monate geheim hielten, steht jetzt aber erst einmal ihre ganz persönliche Traumhochzeit an.

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Joker Folie à Deux"-Premiere

ActionPress Lady Gaga und Michael Polansky bei den 81. Filmfestspielen von Venedig, im September 2024

