So ist das Verhältnis von Dieter Bohlen und Stefan wirklich

Seit seinem TV-Comeback ist Stefan Raab (57) für Dieter Bohlen (70) auf seinem Haussender RTL ernstzunehmende Konkurrenz – denn sowohl Stefans neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" als auch Dieters berühmt-berüchtigte Castingshow DSDS versüßen den Zuschauern den Mittwochabend. Doch sind der Entertainer und der Poptitan auch im echten Leben Rivalen? "Es wurde schon viel über das Verhältnis von Stefan und mir geschrieben. Da wird oft viel mehr hineininterpretiert", erklärt Dieter nun im Interview mit Bild und verrät, wie sie privat zueinander stehen: "Stefan und ich haben uns einige Male getroffen. Neulich erst war er den ganzen Tag bei mir. Wir haben gemütlich bei Cola und Gulasch in meiner Küche geredet."

Klingt also ganz und gar nicht so, als seien sich die beiden TV-Größen spinnefeind. Ganz im Gegenteil, wie Dieter weiter im Gespräch mit dem Newsportal ausführt: "Wir hatten super viel Spaß und haben viel gelacht. Besonders gefreut hat mich, dass er meinte, ich wäre einer der wenigen Menschen, mit denen er sich super gut unterhalten kann. Dieses Kompliment kann ich nur zurückgeben." Der Modern-Talking-Star stellt klar: Sein neuer Kollege sei in seinem Zuhause in Tötensen immer ein gern gesehener Gast.

Statt sich auf seinen TV-Kollegen zu konzentrieren, engagiert sich Dieter viel lieber für seine eigene Sendung. In der zweiten Folge der diesjährigen DSDS-Staffel kam es zu einem unschönen Zwischenfall: Urplötzlich streckte der Chef-Juror seinen blutigen Ellenbogen in die Höhe und fragte nervös nach ärztlicher Behandlung. Obwohl es sich bei der Verletzung nur um einen kleinen Schnitt handelte, reagierte der 70-Jährige sichtlich angespannt. "Eigentlich wollte ich nicht, dass das jemand mitbekommt, aber ich habe eine Höllenangst vor einer Blutvergiftung und deshalb habe ich so bei DSDS reagiert", erklärte er im Nachgang gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment Der deutsche TV-Star Stefan Raab

Anzeige Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige