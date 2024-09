Blutiger DSDS-Vorfall: Dieter Bohlen hatte "Höllenangst"

Am vergangenen Samstag versuchten erneut unzählige Nachwuchstalente, einen Recall-Zettel zu ergattern. Dieter Bohlen (70), Loredana Zefi (29), Pietro Lombardi (32) und Beatrice Egli (36) veranstalteten im Rahmen von DSDS ein Casting im Europa-Park Rust. Während den Dreharbeiten kam es zu einem blutigen Zwischenfall: Dieter schnitt sich offenbar an einem Busch. Warum er leicht nervös reagierte, obwohl die Wunde lediglich ein kleiner Kratzer war, verrät er jetzt gegenüber Bild: "Eigentlich wollte ich nicht, dass das jemand mitbekommt, aber ich habe eine Höllenangst vor einer Blutvergiftung und deshalb habe ich so bei DSDS reagiert."

Erst vor wenigen Monaten musste Dieter wegen einer Blutvergiftung einen Höllenritt durchleben. Beim Tennisspielen verletzte sich der Poptitan und musste sich einer Operation unterziehen. Obwohl der Eingriff gut verlief, wurden Dieters Schmerzen im Knie immer schlimmer, sodass er erneut ein Krankenhaus aufsuchte. "'Wir können nichts mehr machen, du musst sofort in die Notaufnahme ins Krankenhaus.' Ich war da schon fast ohnmächtig", sollen die Ärzte dem 70-Jährigen gesagt haben. Das Ende vom Lied: Der DSDS-Juror musste notoperiert werden, weil er eine Blutvergiftung hatte. "Es waren sechs verschiedene Keime in meinem Knie und sie wussten nicht, ob sie mein Bein überhaupt retten können", berichtet Dieter dem Newsportal. Heute kann der Sänger wieder Tennis spielen – nur die Angst vor einer erneuten Sepsis ist geblieben.

Dass bei DSDS immer etwas los ist, dürfte mittlerweile kaum noch jemanden überraschen. Schon in der Auftaktfolge der Talentshow passierte etwas, das bisher noch nie passiert war: Kandidat Nissim Mizrahi bekam von Dieter höchstpersönlich die goldene CD! "Das ist noch nie passiert, dass wir am ersten Tag dem ersten Kandidaten die goldene Platte geben", berichtete das DSDS-Urgestein begeistert.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im April 2024

RTL / Markus Hertrich Nissim Mizrahi bei DSDS 2024

