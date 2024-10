Zwei Wochen Knast: P. Diddys Anwälte beantragen Freilassung

P. Diddy (54) sitzt derzeit unter anderem wegen mutmaßlichen Sexhandels und organisierten Verbrechens hinter Gittern. Laut People haben die Anwälte des Rappers nun einen Antrag auf Freilassung eingereicht. Das geht aus Gerichtspapieren hervor, die dem Magazin vorliegen. Des Weiteren reichte Alexandra Shapiro, eine Juristin aus Diddys Anwaltsteam, eine Absichtserklärung ein, in Berufung gehen zu wollen. Der Berufungsschriftsatz soll laut einer Quelle, die sich gegenüber People äußerte, bald folgen.

Laut dem Insider baue Diddy sich derzeit sein "Traum-Verteidigungsteam" auf, für das er den Prozessanwalt Anthony Ricco und die Berufungsanwältin Alexandra Shapiro eingestellt habe. Das sind nicht die einzigen Neuigkeiten zu dem in Ungnade gefallenen Musikmogul: Wie People aus dem Umfeld des Inhaftierten erfahren haben will, sei die Suizid-Beobachtung, unter der er seit seiner Inhaftierung gestanden habe, nun beendet.

Diddy, der sich derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in Untersuchungshaft befindet, soll sich laut Anwalt Marc Agnifilo nicht unterkriegen lassen. Das verriet der Jurist in der neuen Doku "The Downfall of Diddy: The Indictment". Der Musikmanager bleibe bemerkenswert positiv und lasse sich durch die Anklage nicht entmutigen. Er konzentriere sich aktuell ganz auf seine Verteidigung.

Frederick M. Brown/ Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Diddy bei der Premiere von "The Four: Battle For Stardom"

