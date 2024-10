Cheyenne Ochsenknecht war verliebt in die Kaulitz-Zwillinge

Dank ihrer berühmten Eltern Uwe (68) und Natascha Ochsenknecht (60) steht Cheyenne Ochsenknecht (24) von Kindesbeinen an im Rampenlicht. Trotzdem lässt sich das Model von so manchem Promi richtig flashen. Im Gespräch mit Gala gestand sie kürzlich, als Teenie für die Kaulitz-Zwillinge Bill (35) und Tom (35) geschwärmt zu haben. "Ich konnte mich nicht zwischen Tom und Bill entscheiden", erzählte sie und gab zu, dass beide Musiker ihr Herz erobert hätten. Als sie die Brüder Jahre später persönlich getroffen habe, sei sie unglaublich nervös gewesen: "So aufgeregt war ich noch nie!"

Im Gegensatz zu ihren ehemaligen Angebeteten hat Cheyenne die glitzernde Promiwelt weitestgehend hinter sich gelassen. Vor rund fünf Jahren tauschte die Influencerin ihr Leben in Berlin gegen einen deutlich ruhigeren Alltag auf dem Hof ihres Mannes Nino Sifkovits (29) in Österreich ein – eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut. Zurück in die Großstadt zu ziehen, kann sich das Paar nicht vorstellen. "Fest zum Leben nicht. Irgendwo in einem Vorort vielleicht, ja. Aber das ist eh das Gleiche wie jetzt auch schon", meinte Nino im Interview mit Promiflash.

Ihr neues Leben auf dem Land feiert Cheyenne komplett. Gegenüber Promiflash schwärmte die Zweifachmama: "Es ist so cool, denn wenn ich hier durch den Ort fahre und die Kinder wegbringe, dann ist da einer im Traktor, der winkt mir, und der Bäckerin, der winke ich. Und unser Metzger, dem winke ich. [...] Es ist einfach so eine große Familie, jeder grüßt jeden, jeder mag sich, es ist alles recht entspannt, wie in so einer eigenen Bubble."

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Februar 2023

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im Juni 2024

