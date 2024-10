Darum kommt Taylor Swift seltener zu Travis' NFL-Spielen

Taylor Swift (34) ist eigentlich ein häufig gesehener Gast bei den Footballspielen ihres Freundes Travis Kelce (34). Doch bei den vergangenen beiden Auswärtsspielen der Kansas City Chiefs war von der Sängerin keine Spur zu sehen. Wie ein Insider gegenüber PageSix erklärt, hat das verschiedene Gründe. Unter anderem ist es schwierig, die Sicherheit der Grammy-Gewinnerin in fremden Stadien zu gewährleisten. "Wenn sie an einen Ort geht, der nicht das Arrowhead-Stadium ist, gibt es Sicherheitsbedenken. Sie hat so oft mit Arrowhead zusammengearbeitet, dass sie sich dort wohlfühlt. Wenn sie alle anderen Stadien besucht, muss man ein Team im Voraus schicken", erläutert die Quelle. Deswegen besucht Taylor in den kommenden Wochen erst mal nur die Heimspiele der Chiefs.

Die Sicherheit für die "Fearless"-Interpretin wurde noch einmal verschärft, nachdem drei Konzerte in Wien wegen der Gefahr von Terroranschlägen abgesagt werden mussten. Zusätzlich hat Taylor selbst gerade viel um die Ohren: Sie befindet sich wieder in den Proben für die Fortsetzung ihrer "The Eras"-Tour und hat nicht viel Zeit, durch die Staaten zu reisen. Die äußeren Umstände ändern allerdings nichts an der Beziehung des Promi-Traumpaars. "Sie haben beide ein dickes Fell, sie sind starke Menschen", betont der Insider abschließend.

Bislang läuft es für Travis und die Kansas City Chiefs richtig gut. In der aktuellen NFL-Saison sind sie ungeschlagen und gewannen alle vier Spiele. Taylor war schon bei zwei Spielen und feuerte ihren Liebsten aus der Lounge an. Dennoch muss der Tight-End-Spieler gerade viel Kritik einstecken, da seine Leistung nicht die beste ist. Einige Experten meinen, dass er sich zu sehr von seinem Privatleben ablenken lasse.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

Getty Images Travis Kelce beim Footballtraining im August 2024

