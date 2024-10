Heidi Klum will auch mit 70 Jahren noch ihren Körper zeigen

Heidi Klum (51) hat angekündigt, auch im Alter von 70 Jahren noch freizügige Outfits zu tragen. In der aktuellen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" sprach die 51-jährige Modelikone offen über das Älterwerden, ihren Körper und ihre Zukunftspläne. Heidi betonte, dass sie stolz auf sich selbst sei und sich nicht von negativen Kommentaren beeinflussen lasse. Im Gespräch mit der Podcast-Moderatorin Alex Cooper erklärte Heidi: "Ich bekomme ständig die Frage gestellt: 'Wie lange wirst du noch Miniröcke tragen?' Ich sage immer wieder, dass ich wahrscheinlich auch mit 70 noch im Minirock herumlaufen werde."

Sie sprach darüber, wie sich ihr Körper nach vier Schwangerschaften verändert habe, aber dass sie sich dennoch wohl in ihrer Haut fühle. "Ich sehe all meine Makel. So ist das Leben. Wir werden älter und unser Aussehen verändert sich, aber am Ende des Tages schaue ich in den Spiegel und fühle mich gut", sagte sie. Heidi fügte hinzu, dass sie weiterhin Spaß haben und "lustige Dinge" machen wolle, unabhängig von ihrem Alter. "Ich renne immer noch am Strand herum, meine Brüste hängen raus, und es ist mir egal", teilte sie laut Daily Mail mit einem Lächeln mit.

Als vierfache Mutter von Leni, Henry, Johan und Lou spricht Heidi oft offen über ihr Familienleben und ihren positiven Umgang mit dem Älterwerden. Seit 2019 ist sie mit dem Musiker Tom Kaulitz (35) verheiratet und gibt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Ihre Beziehung, bei der ein Altersunterschied von 16 Jahren besteht, sorgt immer wieder für Gesprächsstoff, doch Heidi lässt sich davon nicht beeindrucken. "Manchmal bin ich der älteste Mensch im Club, aber das ist mir egal", verriet sie im Podcast. Mit ihrer positiven Einstellung ermutigt sie andere, sich nicht von negativen Meinungen beeinträchtigen zu lassen: "Warum sollte man auf all diesen negativen Lärm hören? Umgebt euch mit großartigen, positiven Menschen. Schüttelt den Unsinn ab und seid ihr selbst." Heidi betonte abschließend: "Wir haben nur ein Leben", und rief dazu auf, dieses in vollen Zügen zu genießen.

Lisa OConnor/AFF-USA.com Heidi Klum im August 2024

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, März 2024

