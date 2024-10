Jessi erlebt bei "Temptation Island V.I.P." Fan-Girl-Moment

Es ist so weit: Die fünfte Staffel von Temptation Island V.I.P. hat endlich begonnen. Und wie in jedem Jahr startet die erste Folge des Reality-TV-Formats mit dem Einzug der Paare und der Verführer in die Villa. Eigentlich ist das für die teilnehmenden Pärchen kein Grund zur Freude, doch bei Jessica Hnatyk sieht das anders aus. Als Sarah-Jane Wollny (26), eine ihrer Mitstreiterinnen, in der Villa eintrifft, erlebt die Brünette einen echten Fan-Girl-Moment. "Oha, bist du von den Wollnys? Oh mein Gott, ich war früher voll Fan", ruft die Ex on the Beach-Bekanntheit aufgeregt aus.

Nachdem der erste Schock verdaut ist, teilt Jessica im Interview ihre Gefühle mit: "Ich hatte so einen Fan-Girl-Moment. Ich habe früher immer die Wollnys geguckt. Irgendwie ist sie schon ein Star." Auch Rebecca Ries' Freund Adrian Alian (28) zeigt sich beeindruckt von der prominenten Mitbewohnerin und meint anerkennend: "Ist ja schon Premium hier." Sarah-Jane selbst ist hingegen komplett überwältigt von der unerwarteten Begeisterung. "Ich bin richtig erstaunt, dass sie mich und meine Familie überhaupt kennen", gibt sie verblüfft zu.

Die Tochter von Silvia Wollny (59) und ihr Freund Tinush wollen auf der Insel der Verführung ihre Liebe testen. Vor allem eine Unsicherheit in ihrer Beziehung bewegte das junge Paar zu der Entscheidung, bei der Sendung mitzuwirken, wie sie kürzlich auf Instagram verrieten: Tinush gebe seiner Liebsten nicht genug Sicherheit und könne ihr nicht sagen, dass sie seine Traumfrau sei. "Wir hatten in unserer Beziehung oft Phasen, in denen es nicht wirklich gut gelaufen ist und ich auch Gedanken hatte, dass es vielleicht doch nicht passen könnte, weil wir einfach auch zwei sehr unterschiedliche Menschen sind", erklärte der Musiker im Netz.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Reality-TV-Star

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

