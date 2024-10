LaFa-Celina deutet an: Wurde Romanze mit Yasin verschleiert?

Die Fans von "La Familia – House of Reality" sind sich sicher: Zwischen Yasin Mohamed (33) und seiner Mitbewohnerin Celina Weisner (25) lief etwas! Der Trash-TV-Star und die Blondine wirkten während ihrer Zeit in der Show-WG ziemlich vertraut und nahezu unzertrennlich. Ein Techtelmechtel wurde im Format jedoch nicht gezeigt, und auch die beiden halten sich diesbezüglich bedeckt. Nachdem Celina nun ein YouTube-Video über ihre Zeit bei LaFa gemacht hat, möchte ein Follower wissen, wieso aber eine mögliche Romanze mit Yasin in der Sendung nicht thematisiert wurde. Das beantwortet die Social-Media-Bekanntheit mit den Worten: "Ich sag nur Love Island-Ausstrahlung."

Heißt das womöglich, dass eine vermeintliche Romanze zwischen Celina und Yasin wegen seiner Teilnahme an der VIP-Staffel von "Love Island" verheimlicht wurde? Dort ist der 33-Jährige neben unzähligen Reality-TV-Bekanntheiten ab dem 24. Oktober nämlich auf der Suche nach seiner großen Liebe. Ob er diese in seinen Mitstreiterinnen Aurelia Lamprecht, Jill Lange (24), Yeliz Koc (30), Chiara Fröhlich (26), Tracy Candela, Melissa Damilia (28), Viktoria Miller, Sophie Imelmann (28) oder Sandra Janina (25) findet, bleibt abzuwarten.

Doch Yasin ist selbstverständlich nicht der einzige Herr in der "Love Island VIP"-Villa. Neben ihm ziehen unter anderem Tobias Pietrek, Gigi Birofio (25), Patrick Fabian (37), Marcellino Kremers, Danilo Cristilli (27), Leandro Fünfsinn und Kynam Yade ein. Kynam, der Sohn von Sängerin und Schauspielerin Daisy Dee (54), ist noch ein Realityshow-Neuling.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Ein Teil des Casts der ersten "Love Island VIP"-Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige