"Ein Dämon?": Fans kritisieren Yasin Mohameds neues Tattoo

Auf Yasin Mohameds (33) Oberarm befindet sich ein neues Tattoo: Die Reality-TV-Bekanntheit ließ sich einen japanischen Oni stechen – ein Symbol, das einem Abbild des Teufels gleicht. Wie er in seiner Instagram-Story preisgibt, erreichten ihn daraufhin "hunderte von Nachrichten", in denen Fans ausdrückten, enttäuscht über die Wahl seines Motivs zu sein. "Du glaubst an Gott und machst dir einen Teufel, das ist nicht gut als Christ", schrieb beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer fragte: "Ein Dämon?" Der Temptation Island-Star versucht sie jedoch zu beruhigen: Oni werden nicht als etwas Böses angesehen, sondern gelten eher als eine Art Schutz.

Darüber hinaus macht der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer deutlich, dass seine Körperkunst für ihn keine tiefgründige Bedeutung hat. Das Motiv habe seiner Meinung nach lediglich zu den restlichen Tattoos auf seinem Arm gepasst. "Leute, ich suche keinen Schutz im Tattoo oder sonstiges [...]. Es ist einfach nur ein Tattoo, nicht mehr, nicht weniger, es hat nichts mit meinem Glauben zu tun oder sonstigem", erklärt Yasin und fügt hinzu: "Ihr könnt echt einen Gang runterfahren, es ist alles in Ordnung. Ich weiß, wo ich hingehöre."

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tattoo des 33-Jährigen Aufsehen erregt. Im Sommer vergangenen Jahres ließ er sich gemeinsam mit Celina Weisner, bekannt als zclina (26), ein Partnertattoo stechen. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt Mitbewohner in der Influencer-WG, die Yasin für "La Familia – House of Reality" gegründet hatte – weshalb es auch nicht verwunderlich war, dass sie ihr kleines Abenteuer in einer Folge der Show dokumentierten. "Hallo, mein Name ist Yasin Mohamed und ich lasse mir ein Partnertattoo mit einer jungen Dame stechen, die ich seit drei Wochen kenne", verkündete er darin stolz, bevor er und die Internetbekanntheit jeweils ein Strichmännchen unter die Haut bekamen.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohameds neues Tattoo-Motiv

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed und Celina Weisner

