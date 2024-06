Mit Celina: Yasin Mohamed lässt sich Partnertattoo stechen!

Yasin Mohamed (32) ist bereits ein alter Hase im Reality-TV. Aktuell ist er in der täglichen Show "La Familia – House of Reality" auf RTLZWEI zu sehen. Für die Sendung gründete Yasin eine Influencer-WG mit vier attraktiven Ladys: Melina Hoch, Fabia Bengs, Sara Arslan und Celina Weisner, bekannt als zclina (25). Vor allem Letztere hat es dem TV-Macho angetan. Mit Celina im Schlepptau besucht Yasin in der aktuellen Folge das Tattoostudio seines Vertrauens in Hamburg. Eigentlich sollte die Blondine nur als seelischer Beistand dienen, doch der Tag nahm eine unerwartete Wendung: "Hallo, mein Name ist Yasin Mohamed und ich lasse mir ein Partnertattoo mit einer jungen Dame stechen, die ich seit drei Wochen kenne", verkündet der Münchner fröhlich.

Die Mitbewohner spielen kurz mit dem Gedanken, sich ihre Initialen tätowieren zu lassen, doch letztendlich findet das Duo ein passenderes Motiv: Jeder bekommt ein Strichmännchen. Während bei Yasins Exemplar der Strich, der den Körper darstellt, fehlt, hält Celinas Männchen diesen in der Hand. Darüber stehen die Worte "I got your back!", was sinngemäß so viel wie "Ich stärke dir den Rücken!" bedeutet. "Es spiegelt sehr gut wider, was wir momentan durchleben", erklärt der 32-Jährige und spielt dabei auf das ständige Auf und Ab der beiden an: Während er und Celina sich in der Sendung zeitweise als "Bro" und "Sis" bezeichnen, musste die Blondine dank Yasins durchzechten Partynächten auch schon einiges mitmachen. Nach einer Feier in Köln war er für einige Stunden verschollen und erschien nicht zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt für die Heimreise nach München. Danach hing der Haussegen erst mal schief. Durch einige Schmeicheleien und Geschenke konnte der Frauenheld seinen Patzer jedoch noch mal geradebiegen.

Trotz seiner vielen Anspielungen auf eine mögliche Anziehung zwischen ihm und Celina sei es für Yasin tabu, mit einer Mitbewohnerin anzubandeln. "Ich bin nicht hierhergekommen, um Frauen zu klären. Wie sagt man noch mal: 'Never f*ck the Company'", betonte der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat im exklusiven Interview mit Promiflash. Ob er sich an seine eigens auferlegte Regel hält, bleibt abzuwarten.

Instagram / celina Celina Weisners Partnertattoo mit Yasin Mohamed

RTLZWEI Fabia Bengs, Celina Weisner, Yasin Mohamed, Melina Hoch und Sara Arslan

