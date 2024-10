Nach Fehlgeburt: Fiona Erdmann verspürte großen Kinderwunsch

Fiona Erdmann (36) spricht im Interview mit Promiflash offen über die Zeit nach der Fehlgeburt, die sie Anfang des Jahres erlitt. "Als wir im Januar das Kind verloren haben, hat unsere Frauenärztin gesagt, dass wir mindestens drei Monate warten müssen, bis eine Schwangerschaft überhaupt risikofrei ablaufen kann", erinnert sich die GNTM-Bekanntheit. Die Devise war damals also klar – das Paar sollte sich Zeit lassen. Leicht gefallen ist es Fiona aber nicht, vor allem, wenn sie andere Frauen mit Babys gesehen hat. Sie erklärt: "Ich dachte: 'Eigentlich würde ich jetzt auch ein Baby in den Armen halten.' Das war für mich nicht immer so einfach, ich habe es mir dann auch sehr gewünscht."

Mittlerweile hat Fiona jedoch wieder allen Grund zur Freude – sie ist erneut schwanger! Erst vor wenigen Tagen ließ die Influencerin die Bombe platzen und präsentierte voller Stolz ihren Babybauch im Netz. Dass sie endlich kein Geheimnis mehr um ihre anderen Umstände machen muss, freut die zweifache Mama sehr. "Gerade so jetzt zum Ende hin wurde es echt schwierig, weil der Bauch wuchs immer mehr und ich wusste gar nicht mehr, wie ich den verstecken soll", plaudert sie gegenüber Promiflash aus.

Das süße Geheimnis hat Fiona ganz schön lange gewahrt. Wie sie auf Instagram verrät, hat sie bereits die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich gebracht. "Nur noch zwanzig Wochen", freut sich die Beauty. Dementsprechend dürfte ihr Nachwuchs im Februar 2025 die Familie rund um Papa Mou, Töchterchen Neyla und Sohn Leo ergänzen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im September 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

