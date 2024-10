Sommerhaus-Tobsuchtsanfall: Sam Dylan und Rafi äußern sich

In der vergangenen Folge von Das Sommerhaus der Stars schaute Rafi Rachek (34) ein wenig zu tief ins Glas. Inmitten seines hohen Alkoholpegels scherzte der Realitystar auf Kosten des überzeugten Veganer-Paares Tessa Bergmeier (35) und Jakob. Nachdem Rafis Partner Sam Dylan (33) ihn gebeten hatte, einen Gang herunterzuschalten, eskalierte die Situation zunehmend – sodass der Rettungssanitäter seine Koffer packte und nach Hause gehen wollte. Im Interview mit Promiflash gibt Sam nun ein Statement zu den Geschehnissen ab und meint: "Ich bin ganz ehrlich, ich dachte nur, was passiert hier gerade. Ja, ich war mit der Situation überfordert. [...] In diesem Moment dachte ich, das Sommerhaus ist für uns vorbei." Er fügt hinzu, er respektiere Rafi immer, aber manchmal verstehe er nicht, dass Sam ihm nur Gutes tun wolle. "Ich hatte schon seit mindestens 30 Minuten beobachtet, dass der Alkoholpegel bei Rafi steigt. Und ich sage es mal so: Rafi ist dann wie Pippi Langstrumpf 'außer Rand und Band'", erklärt der The 50-Kandidat weiter.

Auch Rafi äußert sich im Gespräch mit Promiflash zu seinem Wildschwein-Witz. Die Andeutung, ein Tier zu erschießen, haben seine Mitstreiter als eine Nummer zu viel angesehen – der 34-Jährige findet seinen aber Scherz immer noch harmlos: "Diese Langweiler haben keinen Spaß verstanden. Ich meine, wir sind ja nicht im Altersheim. Es war doch nur ein harmloser Witz und ich habe niemanden damit persönlich angesprochen." Auf die Frage, wieso die Situation zum Ende hin so eskaliert ist, kennt er ebenfalls eine Antwort: "Ich mag es nicht gerne, belehrt zu werden und in dem Moment habe ich dieses Gefühl bei Sam gehabt."

Nachdem Rafi sich wieder beruhigt hatte, entschuldigte er sich aufrichtig bei der Gruppe. Seine Mitstreiter kauften ihm seine Reue allerdings nicht wirklich ab. Eine richtige Entschuldigung bei seinem Partner Sam blieb aber aus. Und das, obwohl er dem 33-Jährigen an den Kopf warf: "Ohne mich wärst du nichts." Im Promiflash-Interview rechtfertigt er sein Verhalten gegenüber seinem Partner folgendermaßen: "Wenn Sam in der Beziehung einen einfachen Mann haben wollte, dann hätte er auch nicht mich genommen. Denn eins ist sicher: In unserer Beziehung wird es nie langweilig."

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

