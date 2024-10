"Strictly Come Dancing" war Zerreißprobe für Oti Mabuses Ehe

Seit 2015 war Oti Mabuse (34) ein Teil der britischen Erfolgsshow Strictly Come Dancing. Eine intensive Zeit für die Profitänzerin – in der vor allem ihre Ehe auf eine harte Probe gestellt wurde. Im Podcast "We Need To Talk" bezeichnet sie die Teilnahme als "eine Entscheidung für den Lebensstil". "Man denkt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche daran", erklärt die Schwester von Motsi Mabuse (43). "Du bist auf Tournee, du machst andere Shows, die mit Strictly zu tun haben. Man ist nicht wirklich 100 Prozent in der Ehe", gesteht sich die Südafrikanerin ein. Mittlerweile sei ihr bewusst geworden, wie sie sich ihren Liebsten gegenüber verhalten hat: "Ich habe nicht mit meinen Freunden kommuniziert, ich habe nicht mit meiner Familie kommuniziert, ich habe nicht mit meinem Mann kommuniziert."

Die 34-Jährige sei komplett auf ihr Ziel fixiert gewesen: den Sieg in der Show. Auch ihr Ehemann Marius Iepure (42) kommt in dem Gespräch zu Wort. Er bringt eine Menge Verständnis für die Situation auf, in der sich seine Frau befand: "Ich bin in diesem Geschäft. Ich wusste, was man braucht, um als Tänzer und Choreograf in einer solchen Show erfolgreich zu sein." Für den 42-Jährigen sei das nichts Neues gewesen. "Aber natürlich ist es hart und es tut weh und es nicht die einfachste Zeit, aber man sieht das Ende des Tunnels", fügt er hinzu. Oti sei es dennoch schwergefallen und der Druck habe sie in vielen Situationen überrollt. Marius sei dabei stets an ihrer Seite gewesen und habe ihr immer klargemacht, was wirklich wichtig ist: "Es ist nur ein Job. Du hast eine Familie, du hast Freunde, du hast mich und du hast Essen."

Mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter im vergangenen Jahr ging nicht nur ein lang ersehnter Wunsch des Paares in Erfüllung, auch das Leben von Oti und Marius veränderte sich. Der Fokus der Choreografin hat sich nun etwas verschoben. "Ich habe jetzt einen neuen Sinn im Leben – ich tue es [für meine Tochter]", verriet die Tänzerin im Gespräch mit "The One Show". Ihre Karriere sei ihr zwar nach wie vor wichtig. Doch um sie familienfreundlicher zu gestalten, traf sie eine Entscheidung: Oti verlässt "Strictly Come Dancing" und heuert im kommenden Jahr bei einer neuen Live-Bühnenshow an.

Instagram / mariusiepure Oti Mabuse mit ihrem Mann Marius Iepure

Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann Marius Iepure im September 2024

