Neu-Mama Oti Mabuse startet bald mit neuer Tanz-Bühnen-Show

Im Leben von Oti Mabuse (34) hat sich einiges geändert: Sie ist nicht nur im Oktober vergangenen Jahres zum ersten Mal Mama geworden, im Gespräch mit The One Show kündigt sie nun auch einen neuen Karriereschritt an. Die Dancing on Ice-Jurorin wird zwar weiterhin als Choreografin für die Tanzshow Strictly Come Dancing tätig sein, dort aber nicht mehr selbst das Tanzbein schwingen. Stattdessen startet sie im kommenden Jahr eine Live-Bühnenshow. "Ich habe jetzt einen neuen Sinn im Leben – ich tue es [für meine Tochter]", verriet Oti.

"Sie mag das Tanzen schon jetzt, sie liebt es zu sehen, wie ich tanze. Und das tue ich nun für sie – der Zweck hat sich komplett geändert", betonte die Neu-Mama. Ihre Ankündigung kommt als Überraschung für alle Fans der BBC-Tanzshow, schließlich feierte Oti erst vor wenigen Monaten, nach fast zwei Jahren Pause, ihr Comeback. Doch es scheint die richtige Zeit für sie zu sein, ein neues Abenteuer anzutreten – abseits der Fernsehwelt. Dabei ist die Schwester von Motsi Mabuse (43) nicht allein: Sowohl ihr Ehemann, Tanzprofi-Kollege Marius Lepure, als auch ihre kleine Tochter werden die 34-Jährige begleiten und mit ihr zu den verschiedenen Veranstaltungsorten der Show reisen.

Mit der Geburt ihrer Tochter ging für die Choreografin ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung: Denn sie konnte längere Zeit nicht schwanger werden und hätte ihren Kinderwunsch fast auf Eis gelegt. Auch die Geburt ihres Nachwuchses war alles andere als leicht: Die Kleine kam knapp drei Monate zu früh zur Welt. "Sie war in den ersten sechs Wochen in einem kritischen Zustand", verriet Oti im Podcast "Happy Mum Happy Baby". Von den anfänglichen Komplikationen scheint sich die junge Familie inzwischen gut erholt zu haben – die frisch gebackene Mama teilt regelmäßig niedliche Einblicke in ihrem Familienalltag bei Social Media.

Getty Images Oti Mabuse, Profitänzerin

Instagram / otimabuse Oti Mabuse, Profitänzerin

