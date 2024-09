Kate Merlan meldet sich erstmals nach Tod ihrer Mama zurück

Hinter Kate Merlan (37) liegen düstere Tage. Vor rund zwei Wochen meldete sich der Realitystar im Netz und berichtete, dass ihre Mama verstorben ist. Anschließend zog sie sich zurück, um sich mit der Situation und dem Schmerz auseinandersetzen zu können. Nun meldet sich Kateauf Instagram zurück, das erste Mal nach dem Tod ihrer Mutter. "Ich habe zwei sehr, sehr schmerzhafte Wochen hinter mir. Meine Mutter ist heute vor zwei Wochen gestorben und das war für mich der schmerzhafteste Tag in meinem Leben. Ich hatte noch nie innerlich so einen Schmerz gespürt und es wird auch noch lange so sein und so weitergehen", erklärt sie in ihrer Story.

Die genaueren Umstände, die zum Tod ihrer Mama geführt haben, möchte Kate nicht weiter erläutern. "Meine Mutter war halt nicht in der Öffentlichkeit, wollte auch nie in die Öffentlichkeit. Deswegen kann ich euch über die genauen Umstände nichts sagen. Möchte ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr unerwartet gewesen", gibt sie ihrer Community zu verstehen. Kates bisheriges Jahr war, wie sie es beschreibt, eine "Vollkatastrophe". Nicht nur der Tod ihrer Mutter riss ihr den Boden unter den Füßen weg, auch die Trennung von ihrem Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (29), die sie Anfang August preisgab. Dennoch versucht Kate zuversichtlich zu bleiben und meint im Netz: "Ich hoffe, dass der Rest des Jahres mir ein bisschen Frieden und wieder positive Energie gibt. Meine Mutter würde auch nicht wollen, dass ich traurig bin."

Am 18. September meldete sich Kate auf Instagram, um die traurige Todesnachricht ihrer Mutter zu übermitteln. "Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber mein Herz ist gebrochen. Vor wenigen Tagen hat meine Mama ihre Augen für immer geschlossen. Ich war bei ihr und habe ihre Hand gehalten", erklärte die 37-Jährige ihrer Community. Um diesen "unfassbaren Schmerz" aushalten zu können, zog sich das Tattoo-Model vorerst aus dem Netz zurück.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

