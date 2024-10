Auch Jona Steinig steigt für Fame Fighting in den Boxring

Ein weiterer Fame Fighting-Kämpfer wurde bekannt gegeben! Wie der offizielle Instagram-Account des Promi-Boxevents nun bestätigt, wird sich auch Jona Steinig (28) der sportlichen Herausforderung am 9. November stellen. "Er hat schon mehrmals 'Germany Shore' aufgemischt und gezeigt, dass er keiner Konfrontation aus dem Weg geht. Dieses Jahr steht er bei uns im Ring und wird beweisen müssen, was alles dahintersteckt!", heißt es in dem Statement im Netz.

Antreten wird der Realitystar in der Gewichtsklasse Heavyweight. Zwar ist bisher noch nicht bekannt, mit wem er in den Boxring steigen wird, bei genauerer Betrachtung der bis dato bekannt gegebenen Teilnehmer kämen aufgrund der Gewichtsklasse allerdings drei Promis als potenzielle Gegner des Germany Shore-Stars infrage: Tobias Pietrek, Juliano Fernandez und auch Tommy Pedroni (29).

Vor allem Letzterer macht sich durch seinen Kommentar unter der Bekanntgabe von Jonas Teilnahme ziemlich verdächtig. Der Franzose reagiert nämlich neben vor Lachen weinenden Smileys amüsiert mit einem: "Gefährlicher Mann." Auch einige Reality-TV-Fans sind sich in den Kommentaren sicher, dass die beiden Männer gegeneinander antreten werden. "Safe gegen Tommy", schreibt ein User unter dem Beitrag und auch ein anderer Nutzer meint: "Gegen Tommy Pedroni."

Jonathan Steinig, Model

Tommy Pedroni

