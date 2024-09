Krass: Tommy Pedroni steigt bei Fame Fighting in den Ring

Auch dieser Promi stürzt sich in den Ring! Am 9. November geht Fame Fighting in eine neue Runde. Nun steht noch ein weiterer Kandidat fest – und dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Realitystar Tommy Pedroni (29)! "Er sollte letztes Jahr schon kämpfen, aber es hat leider nicht geklappt. Um so mehr freuen wir uns über seine diesjährige Teilnahme!", gibt der offizielle Fame-Fighting-Account auf Instagram bekannt.

Sportlich genug, um sich gegen einen noch unbekannten Gegner durchzusetzen, scheint Tommy allemal zu sein, immerhin war er einst französischer Meister im 100-Meter-Freistil-Schwimmen. Die Fans sind zumindest schon einmal ganz aus dem Häuschen über die Teilnahme des einstigen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten. "Das wird so wild" und "Was? Damit habe ich nicht gerechnet!", freuen sich die User auf Instagram.

Die Entscheidung, welche Kandidaten erneut in den Boxring steigen sollen, lag zum Teil auch bei den Zuschauern, denn die durften abstimmen! Die Fans des Sportspektakels entschieden sich für Bocc Özsu, Jakub Merlan-Jarecki (28), Lena Schiwiora (27) und Tobias Pietrak, wie im Juni auf Instagram verkündet wurde. Ebenfalls mit dabei sind Kevin Njie (28) und Carina Spack (28).

Anzeige Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / lenaschiwiora Lena Schiwiora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige