Darum nimmt Ellen DeGeneres (66) das Älterwerden mit Humor

Ellen DeGeneres (66) hat in ihrem neuen Netflix-Special "Ellen DeGeneres: For Your Approval" offen über das Älterwerden gesprochen. Die Moderatorin scherzte: "Wenn ich älter aussehe als beim letzten Mal, als ihr mich gesehen habt, dann liegt das daran, dass ich älter bin als beim letzten Mal, als ihr mich gesehen habt. Außerdem habe ich aufgehört, Botox und Filler zu benutzen." Außerdem witzelte Ellen darüber, dass sie früher behauptete, es sei ihr egal, was die Leute von ihr denken würden – bis sie merkte, dass sie das gesagt habe, als sie auf dem Höhepunkt ihrer Popularität war. Generell sei es aber "Zeitverschwendung, sich darüber Gedanken zu machen, was andere von uns denken. Das ist reine Energieverschwendung."

In ihrem Stand-up-Special enthüllte Ellen laut People Magazine zudem, dass sie mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Nach einem Knochendichtetest erfuhr sie, dass sie unter Osteoporose leidet. "Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt noch stehen kann. Ich bin wie eine menschliche Sandburg. Ich könnte unter der Dusche zerfallen", sagte sie humorvoll. Sie berichtete auch von starken Schmerzen, die sie eines Tages verspürte, und dachte, sie hätte sich eine Sehne gerissen. Doch nach einer MRT-Untersuchung stellte sich heraus, dass es Arthritis war. "Ich fragte, wie ich das bekommen habe, und er sagte: 'Oh, das passiert einfach in Ihrem Alter.'"

Neben ihren körperlichen Herausforderungen sprach Ellen auch über ihre mentale Gesundheit. Nach den gegen sie erhobenen Vorwürfen über ein toxisches Arbeitsumfeld in ihrer Show begann sie eine Therapie. Dabei erfuhr sie, dass sie unter Zwangsstörungen (OCD) und einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADD) leidet. "Also habe ich ADD, ich habe OCD, ich verliere mein Gedächtnis. Aber ich denke, ich bin gut angepasst, weil ich mich auf Dinge fixiere, aber nicht die Aufmerksamkeitsspanne habe, dabei zu bleiben, und ich vergesse schnell, wovon ich eigentlich besessen war", erklärte sie mit ihrem typischen Humor. Ellen, die seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern im US-amerikanischen Fernsehen zählt, ist seit 2008 mit der Schauspielerin Portia de Rossi verheiratet. Die beiden gelten als eines der Vorzeigepaare Hollywoods und setzen sich gemeinsam für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ein.

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

GARRETT PRESS/MEGA Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im August 2023

