Diese Geschenke bringen die "Bauer sucht Frau"-Singles mit

Bei Bauer sucht Frau wird schon in Folge eins ordentlich geflirtet. Um die Landwirte beim großen Scheunenfest von sich zu überzeugen und ein Ticket für die Hofwoche zu ergattern, ziehen die Anwärter und Anwärterinnen alle Register. Der Renner in Sachen Mitbringsel ist Schnaps jeglicher Art: Von Bitterlikör über Wacholder bis hin zu Haselnussschnaps ist alles dabei. Die Kandidaten und ihre Gäste heben fleißig die Gläser. Doch nicht jedes feuchtfröhliche Geschenk kommt gut an. "Ich hab dir selbst gemachten Eierlikör mitgebracht, ich hoffe, du magst das", meint Heino – doch sein Gegenüber schüttelt nur peinlich berührt den Kopf. "Super, läuft", lacht der Milchbauer und überreicht die Flasche dennoch.

Auch die Bauern lassen sich nicht lumpen und wollen mit kleinen Geschenken imponieren. So auch Geflügel-Fan Konrad, der für seine zwei Auserwählten gebastelt hat. "Einen Blumenstrauß wollte ich nicht mitbringen, weil die verwelken ja andauernd", erklärt er pragmatisch. Stattdessen drückt der Niedersachse Ute und Doris kleine Sträußchen aus Pfauenfedern von seinem Hof in die Hände. Er scherzt: "Die brauchen auch kein Wasser." Auch Pferdehalter Andre zeigt sich kreativ und überreicht seinen Damen ein außergewöhnliches Mitbringsel – aus einem Hufeisen, Muttern und zwei Löffeln hat er den Kopf einer Kuh arrangiert. "Das ist bei uns im Dorf voll der Renner", freut sich der Bauer im Nebenerwerb.

Statt eines physischen Mitbringsels hat sich Anna entschieden, mit einem Liedchen das Herz des Jungbauern Paul zu erobern. Die Baden-Württembergerin zückt ihre Gitarre und trällert "I Wanna Dance with Somebody" von Whitney Houston (✝48). Als sich der Nachwuchslandwirt trotz aller Mühen für die Kindergärtnerin Sarah entscheidet, brechen bei der 21-Jährigen alle Dämme. "Der Paul hat sich, denke ich, schon richtig entschieden, aber es tut schon weh", schluchzt sie. Auf die Nachfrage von Moderatorin Inka Bause (55), ob sie sich bereits ein wenig verguckt hätte, nickt Anna nur verlegen.

