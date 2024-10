Eminem enthüllt die News: Tochter Hailie erwartet ein Baby

Eminem (51) hat verkündet, dass seine Tochter Hailie Jade (28) schwanger ist. In seinem neuesten Musikvideo zu dem Song "Temporary", das auch auf YouTube zu sehen ist, teilte der Rapper die freudige Nachricht mit der Welt. Hailie Jade und ihr Ehemann Evan McClintock erwarten ihr erstes Kind! Die Ankündigung erfolgte wenige Monate nach ihrer Hochzeit im Mai, bei der Eminem seine Tochter zum Altar führte. Fans auf der ganzen Welt gratulieren dem Paar zu diesem besonderen Ereignis.

Im Musikvideo zeigt eine bewegende Szene, wie Hailie ihrem Vater ein Trikot der Detroit Lions überreicht, auf dem "Opa" auf der Rückseite steht. Zusätzlich präsentiert sie ihm ein Ultraschallbild ihres ungeborenen Kindes. Das Video enthält auch intime Aufnahmen von der Hochzeit, was die enge familiäre Bindung hervorhebt. Die Zusammenarbeit mit Skylar Grey (38) für diesen Song verleiht dem Ganzen eine zusätzliche emotionale Tiefe.

Hailie Jade Scott Mathers, geboren am 25. Dezember 1995, ist die Tochter von Eminem und hat sich als Musikerin einen eigenen Namen gemacht. Sie und Evan McClintock kennen sich seit ihrer Studienzeit und sind seit vielen Jahren ein Paar, bevor sie im Mai dieses Jahres den Bund der Ehe eingingen. Eminem, mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers, ist für seine enge Beziehung zu seiner Tochter bekannt und hat ihr in der Vergangenheit mehrere seiner Songs gewidmet. Dass er nun diesen besonderen Moment in seinem Musikvideo teilt, zeigt die tiefe Verbundenheit innerhalb der Familie.

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers, Podcasterin

Instagram / hailiejade Hailie Jade Mathers mit ihrem Partner Evan

