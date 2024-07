Eminem entschuldigt sich auf neuem Album bei seinen Kindern!

Eminems (51) neues Album "The Death of Slim Shady" ist endlich draußen und sorgt direkt für Aufsehen. In seinem ersten Album seit vier Jahren entschuldigt sich der Rapper bei seinen drei Kindern Hailie (28), Alaina und Stevie (22) dafür, sie in der Vergangenheit nicht immer an die erste Stelle gesetzt zu haben. Besonders eindringlich sind dabei die Zeilen aus dem Song "Somebody Save Me", in dem er seinen Kummer über verpasste Gelegenheiten und Fehltritte als Vater zum Ausdruck bringt. "Ich verdiene nicht mal den Titel Vater. Hailie, es tut mir so leid, dass ich nicht bei deinem ersten Gitarren-Vorspiel dabei war. Alaina, sorry, dass du mich im Badezimmer fallen hören musstest. Stevie, es tut mir leid, dass ich dich habe aufwachsen sehen müssen, ohne der Vater zu sein, der ich sein wollte", rappt er in dem Lied.

Neben den persönlichen Bekenntnissen gibt es auf dem Album auch zahlreiche Angriffe auf andere Prominente. Namen wie Megan Thee Stallion (29), P. Diddy (54) und Kanye West (47) tauchen in den Lyrics auf und werden in bester Eminem-Manier verbal zerlegt. Besonders Diddy bekommt in den Songs "Fuel" und "Antichrist" mehrfach sein Fett weg, indem Eminem aktuelle Anschuldigungen gegen den Musikmogul aufgreift. Ein weiteres Highlight ist der Track "Bad One", in dem der Rapper andeutet, dass Diddy Kid Cudis (40) Auto in die Luft gejagt hat. Diese provokanten Zeilen dürften in der Musikbranche ordentlich Staub aufwirbeln. Bleibt abzuwarten, ob die genannten Rap-Stars zurückfeuern.

Eminem, der seine Karriere in den späten 1990ern begann, hat im Laufe der Jahre nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch zahlreiche öffentliche Fehden Schlagzeilen gemacht. Sein erstes Mega-Album "The Slim Shady LP" brachte ihm 1999 seinen großen Durchbruch, und seitdem hat er immer wieder mit kontroversen Texten polarisiert. Die Themen reichen von persönlichen Fehden bis zu gesellschaftlichen Kommentaren. Aus seiner Beziehung zu seiner Tochter Hailie machte er in der Vergangenheit bereits ein wiederkehrendes Thema in seiner Musik. Mit "The Death of Slim Shady" bleibt er diesem Muster treu.

Dass er trotz allem ein stolzer Vater ist, zeigte sich vor rund zwei Monaten. Im Mai durfte er nämlich einen der wichtigsten Momente im Leben seiner ältesten Tochter Hailie miterleben: Sie und ihr langjähriger Partner Evan McClintock gaben sich das Jawort in einer romantischen Zeremonie in Battle Creek, Michigan. Auf den Bildern, die von TMZ veröffentlicht wurden, war der Superstar in einem eleganten schwarzen Anzug mit Sonnenbrille zu sehen, wie er mit seiner Ältesten den traditionellen Vater-Tochter-Tanz tanzte. Ob er die 28-Jährige auch zum Altar führte, ist nicht bekannt.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Eminem, April 2014

Instagram / hailiejade Hailie Jade Mathers mit ihrem Partner Evan

