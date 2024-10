Fotografin Selma Fonseca packt über P. Diddys Partys aus

P. Diddy (54) sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Dem Musikproduzenten werden unter anderem Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. In den vergangenen Wochen kamen immer mehr schmutzige Details ans Licht – so soll es bei seinen legendären Partys regelmäßig zu sogenannten Freak-Offs [Anm. d. Red. Aussetzern] gekommen sein. Laut der Anklageschrift handelt es sich dabei um "aufwendige und inszenierte Sexdarbietungen", bei denen Diddy "masturbiert" habe. Oft seien die Freak-Offs elektronisch aufgezeichnet worden. Sexarbeiterinnen und Drogen sollen Bestandteil davon gewesen sein. Im Gespräch mit Fox News Digital äußert sich nun die Promifotografin Selma Fonseca, die des Öfteren zu Gast auf P. Diddys Partys war, zu den Vorwürfen. "Ich weiß nicht, ob es zu Freak-Offs gekommen ist", erklärte sie und ergänzte: "Aber überall, wo es reiche und berühmte Leute gibt, gibt es auch Sexarbeiterinnen."

Selma schilderte im weiteren Verlauf des Gesprächs ihre Eindrücke von den Events und verriet, dass die Atmosphäre durchaus sehr aufgeladen war: "Es gab Geishas, die herumliefen. Es gab Frauen, die in sehr knappen Kleidern herumliefen und auf Podesten tanzten. Aber das ist etwas, das er einfach nur wollte, um die Leute zu unterhalten. Ich habe nackte Menschen auf seinen Partys gesehen." Dennoch betont sie, nie etwas "Ungewöhnliches" bemerkt zu haben.

Beinahe jeden Tag gibt es neue Enthüllungen und Berichte über den Fall. Einige Stimmen wurden laut, die nicht nur P. Diddy beschuldigen – auch sein Kumpel Jay-Z (54), der Ehemann von Beyoncé (43), soll an den schrecklichen Taten beteiligt sein. "Seit vier Jahren mache ich darauf aufmerksam. Es ist nicht nur Diddy. Diddy und Jay-Z sind Monster", erklärte die Sängerin Jaguar Wright bei "Piers Morgan Uncensored". Dass sich der Rapper bislang noch nicht zu den Vorkommnissen um Diddy äußerte, überrascht die US-Amerikanerin nicht: "Das macht er immer so. Er legt überall Brände und zwingt alle um sich herum, Wasser zu schleppen, während er sich davonschleicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Ari Perilstein / Timothy A. Clary / Getty Images Collage: P. Diddy, Jay-Z und Kanye West

Anzeige Anzeige