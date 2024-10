Heinz Hoenig erlebt den ersten Kita-Tag seines Sohnes Jianni

Heinz Hoenig (73) genießt das Familienleben zu Hause. Nach über fünf Monaten im Krankenhaus ist der "Das Boot"-Darsteller wieder bei Annika Kärsten-Hoenig (39) und den gemeinsamen Söhnen Juliano und Jianni. Besonders aufregend: Bei seinem jüngsten Spross steht ein wichtiger Termin an. Die Frau des Schauspielers erzählte ihren Fans am Mittwoch auf Instagram: "Später als ursprünglich geplant, und doch ist es mit ein bisschen Wehmut verbunden. Morgen ist ein besonderer Tag, unser kleiner Schatz kommt in die Kita." Für die stolzen Eltern ist das ein wichtiger Meilenstein, und auch der Zweijährige freut sich auf den nächsten Schritt.

Über 140 Tage verbrachte Heinz auf der Intensivstation, bevor er in sein Zuhause im Harz zurückkehren durfte. Nach seiner ersten Nacht daheim verriet er gegenüber Bild, wie es ihm ging: "Ich habe seit Langem nicht mehr so gut geschlafen. Und dann noch neben meiner Frau. Besser geht es doch nicht", freute sich der 73-Jährige. Seine Familie sei für ihn der größte Rückhalt: "Es gibt nichts Schöneres für mich, als wieder mit meiner Anni und meinen Jungs vereint zu sein."

Zwischendurch war die Lage um den Tatort-Star sehr ernst. Im Mai war Heinz per Hubschrauber in eine Berliner Klinik eingeliefert und kurz darauf am Herzen operiert worden. Zwei Monate später offenbarte Annika, dass er sogar einen Herzstillstand hatte. Im Gespräch mit Bunte berichtete sie, dass sie ihren Liebsten eines Tages mit einem Defibrillator-Pad auf der Brust vorfand. "Die Ärzte sagten mir dann, dass sie in der Nacht meinen Mann wiederbeleben mussten", erzählte die ausgebildete Krankenschwester.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig mit ihren Söhnen Juliano und Jianni

Augustin,Christian Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika

