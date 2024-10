Konnten Bachelorette-Ferry und Aysun ihren Streit klären?

Aysun und Ferry wurden in den ersten Folgen der Bachelorette schnell zu einem Dream-Team. Doch in Episode sieben kam es zu einem heftigen Krach, als sich die Barkeeperin in den Flirt des Rappers mit Emma einmischte. Im Gespräch mit Promiflash erklärt der Single-Mann nun, wie die beiden heute zueinander stehen: "Aysun und ich mögen uns und haben uns lieb, auch wenn wir in der Villa kurz gezofft haben. Ich weiß, dass sie das Ganze gut gemeint hat." Bereuen tue er den Streit nicht. "Ich finde, ich habe meinen Standpunkt da gut klargemacht", meint der Hamburger.

Der mittlerweile überwundene Zoff ereignete sich, nachdem Emma und Ferry beschlossen hatten, sich erst einmal aus dem Weg zu gehen. Aysun bezweifelte, dass der 29-Jährige emotional damit fertig werden würde und suchte das Vieraugengespräch. Der Bachelorette-Boy wollte allerdings nicht, dass sich jemand in seine Angelegenheiten einmischte und warf ihr vor: "Ich glaube, du machst echt ein bisschen Drama, Bro. [...] Ich finde, du machst das für die Kamera."

Im Netz wurde ihre Auseinandersetzung nach der Ausstrahlung heiß diskutiert. "Ich finde es so schade um deren Verbindung und hoffe, dass sie es klären können. Ich mochte ihre Bromance so sehr!", kommentierte ein Fan unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Show. Ein User beschrieb Aysuns Kommentare als "übergriffig", doch ein anderer sah das Verhalten des Musikers sehr kritisch: "Völlig überzogene Reaktion von Ferry. Er hätte seinen Standpunkt auch mit einer normalen Aussprache zum Ausdruck bringen können."

Instagram / thereal20g "Die Bachelorette"-Teilnehmer Max, Aysun, Emma und Ferry

Instagram / thereal20g Ferry, "Die Bachelorette"-Kandidat

