Kylie Jenners Kinder helfen ihr, sich selbst mehr zu lieben

Kylie Jenner (27) findet durch ihre Kinder Stormi (6) und Aire (2) eine neue Perspektive auf Schönheit und Selbstliebe. Nun spricht die Unternehmerin und Social-Media-Ikone über den Stolz und die Liebe, die sie empfindet, wenn sie ihre eigenen Züge in den Gesichtern ihrer Kinder wiedererkennt. Insbesondere die Ähnlichkeit ihrer Tochter Stormi mit ihr selbst bestärkt sie, ihre eigene Schönheit durch die Augen ihrer Kinder zu sehen. "Die Mutterschaft hat mich gelehrt, mich selbst mehr zu lieben." betont sie im Interview mit Hommegirls.

Kylie geht zudem auf frühere Unsicherheiten ein und räumteerneut mit dem Missverständnis auf, sie hätte sich zahlreichen Schönheitsoperationen im Gesicht unterzogen: "Ich glaube, ein großes Missverständnis über mich ist, dass ich so viele Operationen an meinem Gesicht hatte und eine unsichere Person war, was wirklich nicht der Fall war." Sie habe sich die Lippen unterspritzen lassen. In der Realityshow The Kardashians gestand sie schon vor rund einem Jahr, sich auch die Brüste operiert haben zu lassen.

In ihrem neuesten Beauty-Mantra verfolgt die Unternehmerin einen minimalistischeren Ansatz. "Für mich bedeutet weniger mehr. Ich habe meinen vollständigen Look wirklich perfektioniert. Er ist immer noch derselbe, aber viel weniger. Ich umarme jetzt meine natürliche Schönheit, meine Sommersprossen und meine buschigen Augenbrauen", erzählt sie. Diese Entwicklung spiegelt einen deutlichen Wandel zu ihren früheren, sehr gestylten Auftritten wider. Kylie betont, dass sie sich trotz der öffentlichen Wahrnehmung und der Diskussionen um Schönheitseingriffe immer als selbstbewusste Person gesehen hat, die nur geringfügige Veränderungen an ihrem Aussehen vorgenommen hat.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire

