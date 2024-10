Nach Babyglück: Lindsay Lohan glänzt bei Paris Fashion Week

Lindsay Lohan (38) genoss kürzlich mit ihrem Ehemann Bader Shammas und ihrem Sohn Luai einen entspannten Familienspaziergang in Paris. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspielerin während der Paris Fashion Week auf der eleganten Rue Saint-Honoré. In einem herbstlichen braunen Trenchcoat, blauen Jeans und stilvollen schwarzen Lederstiefeln schob sie ihren kleinen Sohn im Kinderwagen durch die Straßen der französischen Hauptstadt. Mit schwarzer Sonnenbrille und einem Lächeln auf den Lippen wirkte sie dabei vollkommen entspannt.

Auch Bader schien den Ausflug mit Frau und Kind zu genießen. Er trug einen eleganten schwarzen Mantel und passende Sonnenbrille. Bader flanierte neben Lindsay, rauchte genüsslich eine Zigarette. Das Paar, das derzeit in Dubai lebt, nutzt die Zeit in Paris offenbar sowohl für private Momente als auch für berufliche Verpflichtungen. Erst vor Kurzem hatte Lindsay an der Balenciaga-Show teilgenommen, bei der sie in einem schwarzen, mit Pailletten besetzten Kleid glänzte. Die Auftritte bei der Pariser Fashion Week markieren Lindsays Rückkehr ins Rampenlicht, nachdem sie im Juli 2023 ihren Sohn Luai zur Welt gebracht hat.

Lindsay und Bader halten ihre Beziehung bisher aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre Verlobung gaben sie im November 2021 bekannt, nachdem sie erstmals 2020 miteinander in Verbindung gebracht wurden. Die Hochzeit fand heimlich im Jahr 2022 statt. Auf den neuesten Fotos wirkt Lindsay ausgeglichener denn je. Ihr Glück scheint perfekt: Neben ihrer kürzlich abgeschlossenen Arbeit am Film "Freakier Friday" genießt sie das Mutterdasein in vollen Zügen. In dem Streifen wird die 38-Jährige erneut an der Seite von Jamie Lee Curtis (65) zu sehen sein.

Getty Images Lindsay Lohan und Ehemann Bader Shammas, Vanity Fair Oscars Party, März 2024

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2024

