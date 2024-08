Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan am "Freakier Friday"-Set

Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (65) sind zurück am Filmset. Das Schauspieler-Duo ist endlich wieder vereint, um den zweiten Teil der Kultkomödie "Freaky Friday" zu drehen. Der neue Film wird den Titel "Freakier Friday" tragen. Neue Paparazzi-Fotos geben bereits Einblicke in die Dreharbeiten. Darauf sind die Filmstars an einem Strand zu sehen, wie sich sich unter anderem im Sand sitzend unterhalten oder jede Menge Spaß in der Brandung haben. Was genau der Hintergrund dieser Szenen ist, wird allerdings wohl vorerst noch ein Rätsel bleiben.

Nicht nur Jamie und Lindsay werden für die Fortsetzung in ihre Rollen zurückkehren – auch Chad Michael Murray (42) wird wieder am Start sein! Ein Neuzugang wird dagegen Manny Jacinto darstellen. "Manny spielt Lindsays Ehemann, aber das ist alles, was wir sagen können", verriet die "Halloween"-Darstellerin im Interview mit Entertainment Weekly.

Der erste "Freaky Friday"-Film kam 2003 in die Kinos und wurde schnell zum Publikumsliebling. Jamie spielt darin die gestresste Mutter Tess, während Lindsay ihre rebellische Teenager-Tochter Anna darstellt. Ihr charmanter Körpertausch sorgte damals für viele Lacher und unerwartete Einsichten. Mit der Fortsetzung dürfen sich die Fans nun auf ein weiteres turbulentes Abenteuer freuen.

APEX / MEGA Lindsay Lohan dreht "Freakier Friday"

APEX / MEGA Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im August 2024

