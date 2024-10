So überwand Serena Williams ihr Trauma nach Olympias Geburt

Serena Williams (43) erlebte 2017 Traumatisches. In einem Gespräch mit Glamour erinnert sich die Tennislegende nun, wie sie sich nach den lebensbedrohlichen Komplikationen bei der Geburt ihrer ersten Tochter Olympia (7) auf ihr zweites Kind vorbereitete. "Diesmal machte ich mir vorher einen Plan", berichtet die Sportlerin. Sie habe die Entbindung wie einen Grand Slam betrachtet und alle Vorkehrungen getroffen, um sich möglichst sicher zu fühlen: "Ich hatte vier Ärzte auf Abruf." Die kleine Adira (1) kam schließlich im August des vergangenen Jahres per Kaiserschnitt und ohne Komplikationen zur Welt.

Über ihre Erfahrung bei der Geburt von Olympia sprach die zweifache Mama schon vor Jahren sehr offen. Serena musste aufgrund von Blutgerinnseln mehrere Operationen über sich ergehen lassen. In einem Essay für Elle schilderte sie ihre Gefühlslage so: "Als ich nach der Operation im Krankenhauszimmer mit meinen Eltern und meinen Schwiegereltern aufwachte, fühlte ich mich, als würde ich sterben."

Serena und ihr Mann Alexis Ohanian (41) könnten nicht stolzer auf ihre zwei Mädels sein. Allerdings war die Athletin vor der Ankunft ihrer Jüngsten skeptisch, wie sich der Familienzuwachs in ihr Leben einfügen würde. "Bevor ich ein zweites Kind bekam, habe ich mich immer gefragt: 'Wie kann ich jemanden so sehr lieben, wie ich Olympia liebe?'", gab sie vor Kurzem auf Instagram preis und fügte hinzu: "Dann kam Adira [...] und ich habe gemerkt, dass Gott dein Herz einfach größer werden lässt. Denn meine Liebe zu Olympia ist nicht schwächer geworden. Mein Herz ist jetzt einfach doppelt so groß."

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira

Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian und Serena Williams, Ehepartner

