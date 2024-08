Ein Jahr alt: Serena Williams schwärmt von ihrer Tochter

Serena Williams (42) feiert einen Meilenstein! Vor fast genau einem Jahr schenkte die Tennis-Legende ihrer Tochter Olympia ein Geschwisterchen: Die kleine Adira River kam zur Welt. An diesen besonderen Tag erinnert sich die Sportlerin nun auf Instagram. "Heute vor einem Jahr – am 15. August – brachte ich mein zweites Mädchen zur Welt, Adira River Ohanian", schreibt die Wimbledon-Siegerin zu einer Reihe von Fotos, die Serena mit kugelrundem Babybauch zeigen. In einem weiteren Post widmet sie der Einjährigen liebevolle Worte: "Sie ist so besonders, so lustig, so witzig, so liebevoll, so süß und so stark!"

Auch ihre Rolle als zweifache Mutter thematisiert die Tennisspielerin in dem Beitrag. Rund fünf Jahre lang waren Serena und ihr Ehemann Alexis Ohanian (41) allein mit ihrer ältesten Tochter Olympia. Vor der Geburt ihrer zweiten Tochter habe die Grand-Slam-Gewinnerin deshalb einige Bedenken gehabt, wie sie jetzt preisgibt. "Olympia ist immer für mich da. Bevor ich ein zweites Kind bekam, habe ich mich immer gefragt: 'Wie kann ich jemanden so sehr lieben, wie ich Olympia liebe?' Dann kam Adira [...] und ich habe gemerkt, dass Gott dein Herz einfach größer werden lässt. Denn meine Liebe zu Olympia ist nicht schwächer geworden. Mein Herz ist jetzt einfach doppelt so groß", erklärt die 42-Jährige glücklich.

Bereits in ihrer Kindheit wurden die Tennisstars Serena und ihre Schwester Venus (44) von ihrem eigenen Vater Richard Williams gecoacht. Auch Serenas Töchter sollen nun in diese Fußstapfen treten. Im Gespräch mit der New York Times vor wenigen Wochen enthüllte die stolze Mutter, dass sie bereits versucht habe, ihre Sprösslinge an den Tennissport heranzuführen. Doch so richtig motivieren konnte sie ihre Kids nicht. Deshalb habe sie ihren Vater um Hilfe gebeten und vorgeschlagen: "Vielleicht musst du sie coachen, weil ich zu nett bin."

Instagram / serenawilliams Serena Williams Töchter Olympia und Adira, März 2024

Getty Images Serena Williams und Venus Williams im September 2022

