Vanessa Nwattu möchte bald Nachwuchs mit Aleks Petrovic

Vanessa Nwattu kann sich gut vorstellen, dass sie und ihr Partner Aleksandar Petrovic (33) bald eine Familie gründen. In einer Fragerunde auf Instagram antwortet die Reality-TV-Darstellerin auf die Frage eines Fans zur Familienplanung. "Aktuell sind noch ein paar andere Dinge geplant, die für mich und uns im vollen Fokus stehen. Ich glaube aber allzu lange – so Gott es will – wird es hoffentlich nicht mehr dauern. Ich spüre bereits jetzt, dass es meine größte Erfüllung sein wird", schwärmt die Influencerin.

Obwohl die Familienplanung offenbar hohe Priorität für die beiden hat, gibt es momentan andere Projekte, die ihre Aufmerksamkeit fordern. Vanessa verrät weiter in ihrer Story: "Uns geht es gut. Wir haben aktuell sehr viel zu tun und bald steht womöglich eine der größten Veränderungen unseres Lebens bevor, die aber auch mit viel Aufwand verbunden ist." Was genau das Temptation Island V.I.P.-Pärchen geplant hat, verrät Vanessa aber nicht. "Dieses Jahr war bisher superviel los und es ist weiterhin bis Ende des Jahres viel los – aber im Positiven", betont Vanessa dennoch.

Vanessa und Aleksandar lernten sich durch ihre gemeinsame Teilnahme an "Temptation Island V.I.P." kennen. Damals war der Fitnessfan eigentlich noch mit seiner Freundin Christina Dimitriou (32) zusammen, doch er verliebte sich in Vanessa und sie wurden ein Paar. Seitdem sind sie unzertrennlich und teilen regelmäßig Eindrücke aus ihrem Privatleben mit ihren Fans auf Social Media. Ihre offene Art und die Einblicke in ihre Beziehung haben ihnen eine treue Fangemeinde beschert, die ihre Reise aufmerksam verfolgt.

Instagram / aleks_petrovic Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic im Mai 2024

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Influencer

