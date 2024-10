Verwirrung: Für Prinzessin Beatrice' Mann ist's drittes Baby

Am Dienstag verkündete der Buckingham-Palast eine wundervolle Neuigkeit: Prinzessin Beatrice (36) ist erneut schwanger! Diese Nachricht erfreute zwar die meisten Royal-Liebhaber, den einen oder anderen verwirrte es allerdings auch. Denn für den Kindsvater Edoardo Mapelli Mozzi (40) ist es nicht das zweite, sondern bereits das dritte Baby. "Mapelli Mozzi hat doch bereits einen Sohn, also ist es sein drittes Kind, aber das zweite gemeinsame Baby", stellt ein Instagram-Nutzer klar. Und damit hat er natürlich vollkommen recht! Der Schwiegersohn von Prinz Andrew (64) ist bereits Vater eines Jungen namens Christopher Woolf, den er gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin Dara Huang auf der Welt begrüßen durfte.

Zwischen Edoardo und seiner Ex Dara fließt allerdings kein böses Blut – ganz im Gegenteil. In einem Interview mit People sprach die amerikanische Architektin in den höchsten Tönen von Beatrice und Edoardo. "Ich wünsche Edo und Beatrice das Beste und freue mich darauf, unsere Familien zu vereinen", freute sie sich. Zudem sei sie glücklich darüber, dass ihr Sohn Chris so liebevolle Menschen um sich herum habe, die ihn mit offenen Armen aufgenommen haben. "Denn so einfach hätte es nicht sein müssen", resümierte sie.

Die freudige Nachricht von Beatrice' Schwangerschaft ließ der Palast in einem Instagram-Beitrag verlauten. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie im Frühjahr ihr zweites gemeinsames Kind erwarten, ein Geschwisterchen für Wolfie, acht Jahre alt, und Sienna, drei Jahre alt", hieß es im offiziellen Statement.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice, ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi und ihr Stiefsohn Christopher, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige