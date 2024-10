Ernste Absichten? Oliver Pocher lädt Leni Klum auf Date ein

Oliver Pocher (46) scheint ein Faible für jüngere Frauen zu haben. Nach der Scheidung von Amira Aly (32) ist der Komiker wieder auf dem Markt und macht einem anderen Star ein Angebot. In seinem Podcast "Die Pochers – Frisch recycelt" sprechen der TV-Star und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) erst über Heidi Klum (51), doch dann kommt er auf ihre Tochter Leni Klum (20) zu sprechen. "Für mich wäre es besser, wenn Leni in mein Leben tritt. Das ist eher so meine Abteilung", berichtet der "Vollidiot"-Star und lädt sie ganz direkt ein: "Leni, wenn du das hörst. Ich bin Samstag noch mal da."

Als Ort für ihr Date hat Olli möglicherweise das Oktoberfest im Sinn. Dort feierten beide nämlich noch vor Kurzem – allerdings getrennt. Der 46-Jährige genoss die ausgelassene Stimmung beim Almauftrieb im Käferzelt. "Es ist für mich eine reine Singlebörse: Gucken, was geht, und nehmen, was kommt", witzelte er vor Ort im Gespräch mit t-online. Auch Sandy und ihr Partner, Alexander Müller, waren an diesem Abend mit von der Partie.

Anders als der Stand-up-Comedian ist Leni momentan nicht Single. Sie besuchte die Wiesn zusammen mit ihrem Freund Aris Rachevsky. Das normalerweise top gestylte Model bewies im Armbrustschützen-Festzelt Humor. Ein Foto, das Bild zur Verfügung steht, zeigt sie mit einer Mütze, die ein Hendl darstellt, auf dem Kopf bei dem Volksfest. Auch ihre Begleitung wagte einige modische Experimente. Der Student kombinierte eine stylishe Sonnenbrille und Chucks zu seiner Tracht.

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Alexander Müller und Oliver Pocher, Wiesn 2024

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky, 2022

