Halle Baileys Kindspapa DDG verkündet plötzliches Liebes-Aus

Liebes-Aus bei Halle Bailey (24) und Darryl Dwayne! Seit 2022 gingen die Schauspielerin und der Rapper gemeinsam durchs Leben – doch nach langer Überlegung verkündet das Paar nun das Ende seiner Beziehung. "Nach langem Nachdenken und intensiven Gesprächen haben Halle und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen", verkündet DDG (26) in seiner Story auf Instagram. Und weiter: "Diese Entscheidung war nicht leicht, aber wir glauben, dass es der beste Weg für uns beide ist. Ich schätze die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, und die Liebe, die wir geteilt haben."

Zudem betont der 26-Jährige, dass zwischen ihm und der Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin kein böses Blut fließe – ganz im Gegenteil: "Trotz der Veränderungen in unserer Beziehung ist unsere Liebe füreinander immer noch tief und wahr. Wir sind immer noch beste Freunde und verehren uns gegenseitig." Beide schätzen "die Bindung", die sie im Laufe der vergangenen Zeit zueinander aufgebaut haben. Nun fokussiert sich jeder auf seine eigene "individuelle Reise" und seine jeweilige Rolle, die er fortan in der Co-Elternschaft übernehmen wird. Halle äußerte sich bisher nicht zu einer Trennung von DDG.

Erst vor weniger als einem Jahr krönten die "Part Of Your World"-Interpretin und die Social-Media-Bekanntheit ihre Liebe mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Ursprünglich stand ein Baby noch gar nicht auf dem Plan des Paares, wie DDG zu Beginn des Jahres bei "The Jason Lee Show" verriet. "Wir hatten nicht vor, ein Baby zu bekommen, aber es ist einfach passiert", erklärte er. Dennoch seien sie für die Geburt von Sohnemann Halo überaus dankbar.

Getty Images Halle Bailey, Sängerin

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn

