Andrew Garfield möchte noch mal als Spider-Man zurückkehren

Die The Amazing Spider-Man-Filme waren für Andrew Garfield (41) wohl so etwas wie sein großer Durchbruch. Demnach hat der Schauspieler eine ganz besondere Beziehung zu der Comicfigur. Hätte er die Gelegenheit, würde er sogar noch einmal in die Rolle schlüpfen, wie er jetzt gegenüber Esquire verrät. "Ich würde definitiv zu 100 Prozent zurückkehren, wenn es das Richtige ist, wenn es die [Pop-]Kultur bereichert, wenn es ein großartiges Konzept oder etwas gibt, das es so noch nie zuvor gegeben hat", meint der US-Amerikaner. Er liebe seinen Spider-Man und würde nicht zögern, sollte er gefragt werden. "Wenn Freude etwas ist, das ich einbringen kann, dann würde ich mich sehr freuen, zurückzukommen", schmunzelt Andrew weiter.

Die Gelegenheit könnte in naher Zukunft sogar vor der Tür stehen. 2021 gründete die Produktionsfirma Sony das sogenannte "Sony's Spider-Man Universe", kurz SSU, als hauseigenes Gegenstück zum Marvel Cinematic Universe unter dem Dach von Disney. Aus dem Universum gingen unter anderem die "Venom"-Filme mit Tom Hardy (47) hervor. Was fehlt, ist ein Spider-Man. Da Tom Holland (28) der MCU-Spider-Man ist, wird er wohl nicht infrage kommen. Andrew und auch sein Vorgänger Tobey Maguire (49) traten aber in Sony-Produktionen als Spinnenmann auf. So können beide zum Beispiel in einem weiteren "Venom"-Film auftreten, auch wenn der für Oktober datierte "Venom: The Last Dance" als vorerst letzter Streifen bezeichnet wurde. Genauso kursieren aber Gerüchte, Sony arbeite zusammen mit Marvel an "Spider-Man 4".

Für die beiden Sony-Spider-Man gab es aber auch schon einen Ausflug in das MCU. Denn als Überraschung für die Zuschauer traten beide zusammen mit Tom in der Superheldenrolle im Film "Spider-Man: No Way Home" auf. Die Fans liebten dieses Cross-over, auch wenn schon darum spekuliert wurde. Vor allem Andrew musste sich alle Mühe geben, seine Rückkehr geheimzuhalten. Nicht einmal seiner Spider-Man-Kollegin und besten Freundin Emma Stone (35) durfte er etwas sagen. "Ich habe immer gesagt, dass ich nicht weiß, wovon sie spricht. Dann hat sie den Film gesehen und sagte: 'Du bist ein Idiot!'", lachte der Filmstar im Podcast "Happy Sad Confused".

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Garfield bei den Fashion Awards im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland als Spider-Man

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige