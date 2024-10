Darum hat sich Matze Höhn für Promi-BB-Teilnahme entschieden

Bald geht es los: Am 7. Oktober startet endlich die zwölfte Staffel Promi Big Brother. In diesem Jahr hofft unter anderem Schauspieler Matze Höhn (28) auf den Sieg. Kameras ist der Berlin - Tag & Nacht-Star zwar gewöhnt, was Reality-TV-Shows angeht, ist er aber ein ziemlicher Neuling. Promiflash hat nachgefragt, wieso er sich ausgerechnet für dieses Format entschieden hat. "Das ist relativ einfach zu beantworten – weil sehr viele Reality-Formate einfach nicht mein Ding wären", erklärt Matze und fügt hinzu: "Ex on the Beach und so sind alles Dinge, die ich als verheirateter Mann nicht machen würde."

Doch selbst wenn der 28-Jährige Single wäre, hätte er sich gegen eine Datingshow entschieden – den Partner vor laufender Kamera kennenzulernen, sei einfach nicht so sein Stil. Das Format "Promi Big Brother" hingegen finde er "sehr, sehr cool". "Dass Zuschauer den Sieger bestimmen und nicht wie in anderen Formaten Allianzen gegen irgendjemanden gebildet werden, man keine Spiele spielen muss und auch Leuten nicht ins Gesicht lügen muss, um so weit wie möglich zu kommen", zählt die TV-Bekanntheit die Vorteile der Show auf. "Da kann jeder einfach ehrlich und authentisch sein und so, wie man eben ist", erklärt der Ex von Jenefer Riili (31) und betont: "Wer am besten bei den Zuschauern ankommt, gewinnt das Format und das finde ich einfach am coolsten." Matze verrät Promiflash, dass er selbstverständlich hoffe, auch selbst gut anzukommen: "Natürlich werden die Leute auch noch mal eine neue Seite von mir kennenlernen. Vielleicht lerne ich auch selber eine neue Seite von mir kennen, weil ich eine solche Extremsituation noch nicht hatte und gar nicht weiß, wie ich selber darauf reagiere."

Neben seinen Fans drückt mindestens noch eine Person dem Social-Media-Star ganz fest die Daumen: seine Frau Lejla Höhn! Vor einem Jahr machten die beiden ihre Liebe offiziell – bereits im Juli darauf traten sie gemeinsam vor den Traualtar. Eine Blitzhochzeit, die keiner der beiden zu bereuen scheint. "Wenn ich die Liebe meines Lebens gefunden habe und dieser Mann der Mann fürs Leben ist, spielt es absolut keine Rolle, wie lange man davor zusammen war", erklärte Lejla ihre Entscheidung in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / leli.hhn Lejla Höhn und Matze Höhn im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige