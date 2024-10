Diese Frage stellte Michael Polansky Lada Gaga vor Antrag

Lady Gaga (38) machte im Juli dieses Jahres süße Neuigkeiten öffentlich: Die Sängerin hatte sich bereits im April mit ihrem Partner Michael Polansky verlobt. In der Sendung "Jimmy Kimmel Live!" kommen sie und der namensgebende Moderator der Show nun auf das freudige Ereignis zu sprechen. Kurz nach ihrem Geburtstag seien die Turteltauben wandern gewesen. "Er hat mir nicht auf dem Gipfel den Antrag gemacht. Wir sind auf den Gipfel geklettert und haben uns umgesehen. Wir haben ein paar Fotos gemacht und sind dann wieder runtergegangen", erinnert sich die Musikerin und fügt hinzu: "Und wir sind einfach zurück ins Zimmer gegangen. Und redeten. Und er fragte mich, ob er mich fragen darf. Er wollte wissen, ob es in Ordnung sei, mir einen Antrag zu machen, bevor er es tat und ich sagte: 'Ja, es ist okay.'"

Wie verliebt die Popikone in ihren Liebsten ist, machte sie zuletzt in einem Interview mit People deutlich. "Ich liebe meinen Verlobten einfach so sehr", kam die "Poker Face"-Interpretin aus dem Schwärmen über ihn gar nicht mehr heraus und ergänzte: "Er ist mein bester Freund. Er ist mein Partner, und ich habe das Gefühl, wenn man mit seinem besten Freund zusammen ist, verändert das alles."

In einem Vogue-Interview lüftete sie zudem zuletzt das Geheimnis um ihr Kennenlernen mit dem Unternehmer. Demnach sei ihre Mutter Cynthia Germanotta dem Geschäftsmann bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung über den Weg gelaufen und sei direkt davon überzeugt gewesen, dass er der Richtige für ihre Tochter sei. "Meine Mutter sagte zu mir: 'Ich glaube, ich habe gerade deinen Ehemann kennengelernt.'" Sie habe sich davon aber wenig beeindruckt gezeigt und erwidert: "Ich bin nicht bereit, meinen Ehemann kennenzulernen." Kurz darauf habe sie ihn bei einer Party getroffen und ihre Meinung geändert: "Wir sprachen drei Stunden lang. Es war ein absolut magisches Gespräch."

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky im September 2024

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky auf dem roten Teppich zum Film "Joker: Folie a deux" in Venedig.

