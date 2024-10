Heidi Klum arbeitet mit Prothesenkünstler an Halloween-Look

Heidi Klum (51) hat die Vorfreude auf Halloween erneut angeheizt: Die 51-jährige Modelikone teilte in ihrer Instagram-Story geheimnisvolle Bilder von schleimigen Klumpen und einer verhüllten Figur. Unter das Foto schreibt sie: "Unter Verschluss halten" und dazu den Hashtag "HeidiHalloween". Es sieht ganz so aus, als würde sie auch in diesem Jahr mit einem aufwendigen und spektakulären Kostüm überraschen. Unterstützung erhält sie dabei von Mike Marino, einem berühmten Hollywood-Profi für Prothesen-Make-up. Aktuell arbeitet Mike beispielsweise an "The Penguin" mit Colin Farrell (48).

In einem Interview mit People gab Heidi einige Hinweise zu ihrem diesjährigen Kostüm. Auf die Frage, ob sie sich dieses Jahr vielleicht als "Little Orange Box" von UNICEF verkleiden würde, antwortete sie vielsagend: "Hmm... sagen wir einfach, ihr müsst abwarten und sehen! Ihr wisst, ich liebe eine gute Überraschung." Heidi ist bekannt dafür, jedes Jahr bei ihrer Halloween-Party in aufwendigen Kostümen aufzutreten. Sie sagte weiter: "Der Spaß liegt darin, mich jedes Jahr selbst zu übertreffen, aber was es wirklich unvergesslich macht, ist die Aufregung und Freude am gesamten Halloween-Erlebnis – es gibt einfach nichts Vergleichbares."

Heidi liebt Halloween und ihre Kostüme sind immer extravagant und aufsehenerregend. So verkörperte sie schon einen riesigen Regenwurm oder Fiona aus "Shrek". Auch ihr Mann Tom Kaulitz (35), mit dem sie seit 2019 verheiratet ist, ließ sich in den letzten Jahren von Heidis Freude am Verkleiden anstecken. So schlüpfte der Gitarrist der Band Tokio Hotel letztes Jahr in ein riesiges Ei-Kostüm, während Heidi als Pfau glänzte. Die beiden zeigen sich häufig verliebt auf Events, in den sozialen Medien und generell in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihren vier Kindern bilden Heidi und Tom eine glückliche Patchwork-Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige