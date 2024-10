Tom Kaulitz und Heidi Klum trotzen dem Regen im Disneyland

Diesen Tag hatten sich Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) wohl etwas anders vorgestellt – zumindest wettertechnisch ist ihr Ausflug ins Disneyland buchstäblich ins Wasser gefallen. Von dem Regen ließ sich das Paar allerdings nicht die gute Laune verderben: Das Model und der Musiker wurden dabei abgelichtet, wie sie gemeinsam mit Heidis Kindern – ausgestattet mit blauen Regenponchos – eine wilde Fahrt mit der Grizzly-River-Run-Achterbahn unternahmen.

Schon bald wird Heidi die Mickey-Mouse-Ohren aber gegen ein anderes Kostüm tauschen: Ende dieses Monats steht das wohl liebste Fest des Models an. So wie jedes Jahr wird Heidi wieder ihre legendäre Halloween-Party in New York schmeißen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Für das diesjährige Gruselfest hat sich der Germany's Next Topmodel Star berichten von People zufolge etwas ganz Besonderes ausgedacht: Gemeinsam mit ehemaligen Teilnehmern seiner Shows Project Runway und "Making the Cut" möchte das Supermodel laut People das traditionelle Süßigkeitensammeln für einen guten Zweck wiederbeleben.

Auch ihr Kostüm für den 31. Oktober soll die vierfache Mama schon seit mehreren Monaten planen. Jedes Jahr aufs Neue tobt sich die 51-Jährige mit ihren Kreationen aus – neben ihrer Karriere als Model und TV-Jurorin betont Heidi immer wieder, wie sehr sie es genieße, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Auch privat scheint sie ihr Glück gefunden zu haben: Seit 2019 ist sie glücklich mit dem Tokio Hotel-Sänger verheiratet und teilt regelmäßig Momente ihres gemeinsamen Lebens in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz im Disneyland, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Halloween 2022

Anzeige Anzeige