Nach Job-Aus: Verliert Richard Lugners Witwe bald noch Haus?

Die Pechsträhne von Simone Lugner scheint kein Ende zu nehmen. Seit Richard Lugners (✝91) Tod geht es für seine Witwe steil bergab: Ende September hatte Simone ihren Posten als Geschäftsführerin des Wiener Einkaufszentrums Lugner City verloren. Nun hat sie gegenüber RTL verraten, dass sie sich nicht sicher sei, wie lange sie Richards Haus noch halten könne. "Jeder weiß, dass ich noch in seinem Haus bin, was sehr viel kostet", erklärte Simone und fügte hinzu: "Also ich habe in meinem Geiste auch schon mal das Wort existenzgefährdend gesehen."

Vor allem ohne Job sei es schwer, die Kosten, die die Villa in Döbling mit sich bringt, zu stemmen. "Aktuell schaut es nicht so gut aus, weil man kann wollen, was man will, aber man muss sich das auch leisten können", schilderte Simone den Ernst ihrer Lage. Ihre Sorgen seien mittlerweile so groß, dass es der 42-Jährigen sogar schwerfalle, zu essen und zu schlafen. "Wir hatten uns das natürlich ganz anders vorgestellt und hatten Pläne und das ist jetzt alles weg", bedauerte Simone die Geschehnisse der vergangenen Monate.

Richard und Simone hatten sich erst im vergangenen Mai das Jawort gegeben. Der Baumogul starb nur 72 Tage nach seiner sechsten und somit letzten Eheschließung. Neben ihren existenziellen Sorgen macht Simone auch die Einsamkeit schwer zu schaffen, wie sie in einem früheren Interview mit oe24 gestand. "Jetzt bin ich ganz alleine in Richards Welt", stellte die einstige Filialleiterin eines Baumarktes fest und ergänzte: "Der finanzielle Aspekt ist eine Sache, aber das Haus ist halt schon ein bisschen groß."

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Lugner im August 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone und Richard Lugner im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige