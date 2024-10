Prinz William und Kate brechen für Kids royale Traditionen

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) brechen mit mehreren royalen Traditionen bei der Erziehung ihres Sohnes Prinz George (11). Während Georges Vater und Großvater stets ein bestimmter Weg vorgeschrieben wurde, scheint er mehr Freiheiten bei der Gestaltung seines Lebens zu haben, wie der royale Autor Phil Dampier gegenüber Fabulous erklärte. Dies zeigt sich schon an seiner Schulwahl: Der royale Sprössling besucht die Lambrook School zusammen mit seinen Geschwistern und lebt weiterhin bei seiner Familie, ganz im Gegensatz zu König Charles III. (75), der ein Internat in Schottland besuchte.

Auch in anderen Bereichen ihres Lebens zeigen sich die Prinzessin und der Prinz von Wales unkonventionell. George hat die Freiheit, seine Universität später selbst zu wählen und zu entscheiden, ob er den Militärdienst antreten möchte. Auch bei der Kleiderordnung gibt es weniger Zwang. So sorgte George für Heiterkeit, als er 2016 Präsident Barack Obama (63) im Bademantel begrüßte, was dieser charmant als "Protokollbruch" bezeichnete. Neben diesen Aspekten achten die Royals auch auf eine bodenständige Freizeitgestaltung. Trotz gelegentlicher luxuriöser Reisen auf die Insel Mustique bevorzugen sie für ihre Kinder "normale" Ferien an Orten wie Anmer Hall. Dort kann die Familie ländliche Ruhe und Einfachheit genießen.

Darüber hinaus nutzen William und Kate die Gelegenheit, über soziale Medien eine kontrollierte Darstellung ihrer Familie zu präsentieren. Regisseur Will Warr hilft dabei, emotionale und persönliche Momente zu dokumentieren, wie etwa Kates jüngstes Video zur Beendigung ihrer Chemotherapie. Dabei stehen George und seine Geschwister oft im Rampenlicht, jedoch stets unter der strikten Kontrolle ihrer Eltern, die über die Einblicke in ihr Privatleben entscheiden. Diese Herangehensweise an Georges Erziehung könnte dazu führen, dass er zu einem etwas anderen Royal heranwächst.

Pete Souza/ The White House via Getty Images Prinz William, Barack Obama und Prinz George im Weißen Haus

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

