Prinzessin Kates Bruder verrät: So geht es ihr nach Chemo

Prinzessin Kate (42) befindet sich nach ihrer abgeschlossenen Chemotherapie auf dem Weg der Genesung. Dies bestätigte ihr jüngerer Bruder James Middleton (37) in einem Interview in der "Today"-Show. "Es geht ihr gut", erzählte der Brite und fügt hinzu: "Sie bekommt die richtige Unterstützung und Konzentration, die sie braucht. Und wie alles, braucht es Zeit, um es zu verarbeiten." Er wolle aber nicht mehr dazu verraten, denn es stünde ihm nicht zu, über den Gesundheitszustand seiner Schwester zu reden.

Seit Bekanntgabe ihrer Diagnose hat Kate sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Öffentliche Auftritte absolvierte sie lediglich zweimal im Laufe des Jahres. Kürzlich kehrte sie jedoch zurück, um ihre Arbeit am Zentrum für frühe Kindheit in Angriff zu nehmen, ein Projekt, das ihr schon lange am Herzen liegt. Wie viele Termine sie in diesem Jahr noch wahrnehmen wird, ist nicht genau bekannt. Laut Mirror soll vom Palast beschlossen worden sein, dass die 42-Jährige auf jeden Fall beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey teilnehmen wird.

Im März hatte Kate öffentlich gemacht, dass sie mit Krebs diagnostiziert wurde und sich in der Behandlung befindet. In einem Instagram-Post berichtete die Dreifachmama Anfang September schließlich, dass sie ihre Behandlung überstanden habe: "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe." Gleichzeitig stellte sie klar, dass der Weg zur vollständigen Genesung noch andauert und sie sich täglich neuen Herausforderungen stellt: "Ich konzentriere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben."

Getty Images James Middleton auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2024

